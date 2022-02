Exterro ouvre deux nouveaux bureaux

février 2022 par Marc Jacob

Exterro Inc annonce son intention d’ouvrir deux nouveaux bureaux : l’un à Frisco dans la région de Dallas-Fort Worth au Texas et l’autre à Covent Garden, au cœur du centre de Londres. Cette initiative renforce la portée sur le marché et l’empreinte mondiale de la société, tout en consolidant la position d’Exterro en tant que leader des solutions de GRC juridique. Elle marque une nouvelle étape importante pour le fournisseur de technologies juridiques, alors que l’entreprise prévoit un futur potentiel d’introduction en bourse.

Ces nouveaux bureaux fournissent à Exterro des espaces personnalisés où la société peut améliorer sa compréhension des difficultés et des questions des clients par le biais de réunions en personne, de formations immersives ou de temps pratique et guidé avec la technologie. Ces sites supplémentaires portent le total des sites américains et internationaux de la société à neuf, y compris le siège social de la société à Beaverton (Oregon), un centre de R&D à Tamil Nadu (Inde), ainsi que des bureaux à Londres, Francfort, Saint-Louis (Missouri), Houston (Texas) et Orem (Utah).

Le logiciel de GRC juridique d’Exterro est utilisé par une clientèle en rapide expansion dans de nombreux pays à travers le monde, notamment de grandes entreprises et des agences gouvernementales, afin d’orchestrer leurs activités de découverte en ligne, de conformité et de confidentialité des données de bout en bout. La société compte actuellement plus de 3 000 clients et employés situés dans 12 pays à travers le monde.

Les nouveaux bureaux ont été soigneusement choisis pour offrir des environnements de haute qualité et facilement accessibles, dans des destinations attrayantes pour le personnel et les clients. Les espaces contemporains sont non seulement idéaux pour le travail collaboratif, mais aussi pour organiser des événements professionnels et sociaux alors que les individus deviennent de nouveau à l’aise avec les expériences en personne. Les clients seront en mesure de se former aux applications logicielles d’Exterro dans un cadre interactif, de rencontrer les personnes à l’origine de la technologie et de comprendre comment l’engagement d’Exterro envers la réussite des clients sous-tend les demandes en constante évolution et aux multiples facettes de sa plateforme de GRC juridique. Plus important encore, tout autant que les clients en apprendront davantage sur Exterro, Exterro apprendra auprès de ses clients, finalisant ses produits actuels en se basant sur les commentaires des clients pour mieux répondre à leurs besoins.