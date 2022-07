Exterro finalise une recapitalisation stratégique supérieure à 1 milliard de dollars

juillet 2022 par Marc Jacob

Exterro, Inc. a finalisé une recapitalisation stratégique en réunissant des fonds propres supplémentaires dans le cadre d’une transaction par véhicule de continuation valorisant Exterro à plus de 1 milliard de dollars (USD).

Avec le soutien d’un groupe d’investisseurs institutionnels de premier plan (dont Coller Capital, Glendower Capital et GCM Grosvenor), cette transaction permettra à Exterro de consacrer davantage de ressources à la croissance de son portefeuille de produits « Legal GRC ». Cela se traduira par des fusions-acquisitions, et le développement de produits, en passant par de nouvelles initiatives à l’intention des cabinets d’avocats et des prestataires de services, tout en continuant de développer sa clientèle dans le domaine de la criminalistique numérique et le réinvestissement dans son Académie de formation mondiale de premier plan en marge de la commercialisation de nouvelles solutions dans de nouvelles zones géographiques.

Dans le cadre de cette recapitalisation, Leeds Equity s’est engagé sur un financement en capital-investissement conséquent via son dernier fonds vedette, Leeds Equity Partners VII, L.P., parallèlement au véhicule de continuation.

Exterro est un éditeur de logiciels juridiques de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité, orientés « Legal GRC », permettant de tirer des enseignements détaillés des données, d’améliorer l’efficacité des workflows et d’orchestrer les processus dans des scénarios d’utilisation articulés autour de l’investigation informatique, de la criminalistique numérique, de la confidentialité des données et de la cybersécurité. La société opère sur un vaste marché en plein essor dynamisé par les facteurs macroéconomiques, notamment des volumes de contentieux en hausse, la prolifération des données d’entreprise, un environnement réglementaire toujours plus complexe, la convergence des risques autour des données et l’omniprésence des preuves numériques en lien avec la criminalité et le terrorisme.

Depuis la première mise de fonds réalisée par Leeds Equity en 2018, Exterro a plus que quadruplé son chiffre d’affaires et compte aujourd’hui plus de 3 000 clients à travers le monde. Sa stratégie de croissance concertée met l’accent sur une innovation organique des ses produits l’expansion géographique et les fusions-acquisitions stratégiques, qu’illustrent notamment les rachats et intégrations de Jordan Lawrence et d’AccessData.

Elle comprend également des investissements R&D conséquents dans l’investigation informatique, la confidentialité, la criminalistique numérique et la gestion des incidents, sans oublier des investissements dans du personnel hautement qualifié. L’incorporation de ces nouvelles équipes et leurs expertises clients respectives sont désormais intégrées à la plateforme Legal GRC d’Exterro et permet aux entreprises de prendre des décisions stratégiques tout en respectant la convergence entre les opérations juridiques, l’assistance contentieux, la conformité, la réponse aux incidents et les investigations internes.

Outre le marché des entreprises, l’éditeur réalise des incursions significatives au sein des pôles criminalistique des forces de l’ordre, optimisant ainsi les gains d’efficacité de services bien souvent en sous-effectifs qui pâtissent de contraintes budgétaires ; ce fut dernièrement le cas avec West Midlands Police au Royaume-Uni.

M. Balachandran a fondé Exterro en 2008 avec la conviction que le marché du droit regorgeait de processus perfectibles que les leçons tirées d’autres secteurs d’activité contribueraient à optimiser . À l’heure actuelle, Exterro propose la seule plateforme « Legal GRC » à disposition des entreprises (parmi lesquelles des marques de renommée mondiale comme Boeing, United Healthcare, American Express, Aflac et Oracle) pour limiter les risques, maîtriser les coûts et leur garantir une visibilité de bout en bout sur leurs processus juridiques. Exterro a remporté quantité de récompenses et de distinctions : Global InfoSec Awards, Best Forensics Product (2022), KM World Reader’s Choice Awards, Best E-Discovery (2021), LegalTech Breakthrough, LegalTech CEO of Year (2021). L’éditeur prend également part à de nombreuses causes citoyennes qui sont le fer de lance de son initiative Exterro Gives Back, laquelle vient en aide à de nombreuses associations, notamment Women Entrepreneurs of India, Operation Child aux États-Unis, l’asile Safe Escape au Royaume-Uni et la LifeRay Foundation, pour n’en citer que quelques-unes.