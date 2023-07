Exterro et ModeOne annoncent un partenariat stratégique mondial

juillet 2023 par Marc Jacob

Exterro Inc., fournisseur de logiciels de GRC juridique conçus pour les équipes juridiques, les équipes chargées de la protection de la vie privée et les équipes informatiques internes d’organisations figurant aux classements Global 2000 et AmLaw 200, et ModeOne Technologies, Inc., créateur d’un framework SaaS breveté qui automatise la collecte à distance et ciblée de données de smartphone à des fins de règlement de contentieux, de conformité et d’enquête, annonce un partenariat technologique stratégique. Grâce à ce partenariat, les clients d’Exterro auront désormais accès à l’OEM de framework pour smartphone de ModeOne, permettant de profiter du seul produit dans le cloud du marché capable de cibler les données professionnelles stockées sur les smartphones Apple iOS et Android à distance et en quelques heures, au lieu de plusieurs jours ou semaines.