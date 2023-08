Extension de Duet AI, un outil d’intelligence artificielle, à l’ensemble de Google Cloud

août 2023 par Google

Nos clients nous expliquent qu’ils souhaitent se concentrer sur la croissance de leur entreprise et générer des avantages concurrentiels durables, tout en cherchant à travailler plus intelligemment. Pour rendre cela possible, nous réinventons nos produits Google Cloud à l’ère de l’IA générative.

Aujourd’hui, nous renforçons l’intégration de Duet AI dans Google Cloud avec de nouvelles fonctionnalités, dont la disponibilité générale est prévue dans le courant de l’année. Désormais, Duet AI peut fournir une assistance en matière d’IA à travers un large éventail de produits et de services Google Cloud afin de servir encore plus d’utilisateurs du cloud, qu’il s’agisse de développeurs, d’opérateurs, de spécialistes des données ou de professionnels de la cybersécurité.

Duet AI : votre indispensable collaborateur alimenté par l’IA

Google Cloud s’engage à proposer à tous ses utilisateurs une nouvelle façon de travailler dans le Cloud grâce à la puissance de l’IA. Partie intégrante de l’effort global de Google en matière d’IA, Duet AI révolutionne la manière dont nos utilisateurs travaillent avec Google Cloud, permettant à nos clients d’accroître leur productivité, de bénéficier d’avantages concurrentiels et d’améliorer les résultats de leur entreprise.

Nous avons dévoilé Duet AI pour Google Cloud lors de la conférence Google I/O en mai dernier et présenté des fonctionnalités destinées aux développeurs, telles que l’assistance au code et au chat. Depuis, des testeurs de confiance du monde entier ont découvert la puissance de Duet AI, tandis que nous étendions ses capacités et l’intégrions à un large éventail de produits et de services dans notre portefeuille.

A l’occasion de Next, nous annonçons que Duet AI peut désormais fournir une assistance étendue en matière d’IA, en insufflant la puissance de l’IA générative dans Google Cloud pour aider au développement d’applications, aux opérations, à la gestion et à la migration de bases de données, à l’analyse et à la visualisation de données, ainsi qu’à la cybersécurité.

Accélérer le développement d’applications

Duet AI pour Google Cloud fournit une assistance pointue tout au long du cycle de vie du développement logiciel comprenant la génération de code, la citation des sources, la couverture des tests, la conception et la publication d’API, la migration et la modernisation des applications et bien plus encore.

Avec Duet AI, les développeurs peuvent notamment utiliser le langage naturel pour déchiffrer rapidement un code et des API complexes, suivre les meilleures pratiques de codage ou encore générer rapidement des tests unitaires. Le code et l’assistance par chat de Duet AI sont disponibles dans nos environnements de développement tels que Google Cloud Console, Cloud Workstations et Cloud Shell Editor. En outre, grâce à nos extensions IDE Cloud Code, vous pouvez également retrouver Duet AI dans des environnement de développement intégré (IDE) tiers tels que VSCode et les IDE JetBrains comme CLion, GoLand, IntelliJ, PyCharm, Rider et WebStorm. Duet AI est à votre disposition dans les phases de développement du code, pour que vous restiez plus longtemps dans un état de flux, en minimisant les changements de contexte.

Nous annonçons aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités puissantes à destination des développeurs afin de repousser les limites de l’assistance au code de l’IA :

Modernisation des applications : Duet AI peut vous aider à moderniser vos applications plus rapidement en vous assistant dans la réingénierie du code. Généralement, la modernisation des applications existantes, qui nécessite souvent la migration et le remaniement du code d’un langage à un autre, peut être coûteuse et prendre plusieurs mois. Avec Duet AI, la refonte du code et la migration vers Google Cloud sont plus rapides et plus faciles. Par exemple, supposons que vous souhaitiez mettre à jour un service de catalogue de produits, qui relie un site web front-end à une base de données produits back-end, de C++ à Go et que vous vouliez commencer à utiliser Cloud SQL, la base de données relationnelle gérée par Google Cloud. Si vous le faisiez manuellement, vous devriez convertir le code écrit en C++ en Go, apprendre les constructions de Cloud SQL et mettre à jour la connexion de la base de données pour utiliser Cloud SQL. Avec Duet AI, vous pouvez au contraire ouvrir le chat associé directement dans votre environnement de développement, écrire un prompt en langage naturel aussi simple que "Convertissez cette fonction en Go et utilisez Cloud SQL". La fonction est réécrite en Go et la connexion à la base de données est automatiquement convertie en Cloud SQL - et voilà !

Génération contextuelle de code : Nous avons commencé à travailler avec une sélection d’entreprises pour permettre à Duet AI d’être personnalisé avec des connaissances propres à chaque organisation, provenant de leurs bibliothèques de données et de leurs bases de code, afin de générer des suggestions de code tenant compte de leurs contextes spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander à Duet AI de générer du code pour une fonction qui identifie tous les produits de moins de 10 $ dans un catalogue de produits. Dans ce cas, Duet AI générera une fonction basée sur les classes et les méthodes de l’entreprise utilisées pour interagir avec le catalogue de produits.

Gestion des API et intégration des applications : L’intégration est une autre composante essentielle du développement d’applications. Ces dernières s’appuient sur les API et les services d’intégration pour orchestrer les communications entre plusieurs services. En utilisant Duet AI dans nos services d’intégration, tels que Apigee API Management et Application Integration, les développeurs peuvent désormais facilement concevoir, créer et publier des API à l’aide d’instructions simples en langage naturel.

"Chez Wayfair, la productivité des développeurs est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes ravis d’intégrer Duet AI dans notre panel de solutions pour les développeurs de Wayfair, afin qu’ils puissent créer des applications très rapidement ! Avec Duet AI, nous pouvons augmenter la productivité des développeurs tout en favorisant leur épanouissement." - Mark Quigley, directeur de l’ingénierie, Wayfair

"Duet AI est l’un des meilleurs assistants de codage que nous ayons essayés. Nos premières expériences avec Duet AI ont été très prometteuses, avec des gains de productivité de l’ordre de 33 %. Nous testons actuellement de nouvelles fonctionnalités comme l’indexation et le débogage, qui devraient permettre d’augmenter encore la productivité." - Kai Du, directeur de l’ingénierie, Turing

Simplifier l’exploitation et la gestion des infrastructures et des applications

Les développeurs consacrent beaucoup de temps à la création et à la sécurisation des déploiements, ainsi qu’à la recherche et à la résolution de problèmes dans l’application. Duet AI peut vous aider à automatiser les déploiements, à garantir que les applications soient configurées correctement, à comprendre puis à débloquer rapidement les problèmes et à créer des applications plus sûres et plus fiables.

Par exemple, Duet AI pour Google Cloud aide les développeurs, les opérateurs et les ingénieurs de la fiabilité des sites (SRE) à surveiller les performances et à résoudre rapidement les problèmes rencontrés grâce à des intégrations de surveillance et de journalisation. Duet Ai identifie les corrélations dans votre application, ce qui vous permet de passer de la réception d’alertes à la résolution des problèmes en seulement quelques minutes. Dans le cadre de la surveillance du cloud, les prompts en langage naturel peuvent être traduits en requêtes PromQL pour analyser les métriques de séries temporelles, telles que l’utilisation du CPU au fil du temps. Duet AI peut également fournir des explications intuitives sur les entrées de journaux complexes dans l’explorateur de journaux afin de faciliter son analyse approfondie et de fournir des suggestions sur la meilleure façon de résoudre les problèmes apparus dans le rapport d’erreurs.

Contribuer à la valorisation des données



Les data analysts et les analystes commerciaux peuvent aussi tirer parti de Duet AI dans BigQuery pour accélérer l’analyse des données. Cette approche fournit une assistance contextuelle pour l’écriture de requêtes SQL et de scripts Python afin d’accéder à vos données et de les analyser, permettant ainsi aux équipes concernées de se concentrer davantage sur la logique et sur les résultats. Duet AI dans BigQuery peut générer des blocs fonctions et des blocs de code complets, suggérer automatiquement des compléments de code et expliquer votre code et vos requêtes SQL. Il se concentre sur la compréhension de vos données et de leurs schémas d’utilisation pour vous assister dans votre analyse en vous suggérant les questions à poser.

Nous mettons également la puissance de Vertex AI au service de vos données dans BigQuery. Avec une seule instruction SQL, vous pouvez connecter les tables BigQuery aux modèles de fondation de Vertex AI, optimiser les prompts grâce à vos données dans BigQuery Studio, effectuer des analyses de texte ou générer de nouveaux attributs pour enrichir votre modèle de données BigQuery. Duet AI vous permet également de générer des embeddings vectoriels dans BigQuery pour concevoir de puissantes recherches sémantiques et des requêtes de recommandation.

"Duet AI dans BigQuery a aidé notre équipe data chez L’Oréal à accélérer notre transformation en facilitant l’exploration, la compréhension et l’utilisation de nos données. Avec Duet AI, nous pouvons désormais rapidement interroger nos données pour obtenir les informations dont nous avons besoin et ainsi prendre de meilleures décisions pour notre entreprise. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à travailler avec Duet AI pour poursuivre notre transformation et atteindre nos objectifs commerciaux." - Antoine Castex, Data Platform Architect, L’Oréal

Nous associons également Duet AI à Looker pour aider les utilisateurs professionnels à analyser leurs données plus rapidement. Nous souhaitons permettre à chaque décideur d’obtenir la bonne information, au bon moment et dans le bon format. Avec Duet Ai dans Looker, nous rendons possibles l’analyse conversationnelle des données, la génération automatique de présentations, des résumés textuels intelligents basés sur vos rapports, l’utilisation du langage naturel pour créer des calculs et des visualisations, ainsi que la capacité de générer rapidement des modèles LookML. Dans les prochains mois, nous permettrons d’analyser la donnée directement depuis un notebook collaboratif, grâce à une future expérience d’intégration de Duet AI dans Looker.

Accélérer et moderniser les bases de données

Duet AI dans les bases de données vous aide à améliorer la productivité des développeurs. Nous introduisons dès aujourd’hui cette nouvelle fonctionnalité dans Cloud Spanner. Elle sera également disponible dans AlloyDB et Cloud SQL. Avec Duet AI dans Cloud Spanner, vous pouvez générer du code pour structurer, modifier ou interroger vos données en utilisant le langage naturel. Par exemple, avec une simple commande telle que "écrire une requête pour afficher toutes les données de la table des messages", Duet AI peut générer automatiquement le code SQL requis, que vous pouvez ensuite réviser ou modifier. Ce processus contribue à réduire considérablement le temps de développement du code pour les applications.

En outre, pour faciliter la modernisation de vos bases de données, nous mettons la puissance de Duet AI au service de Database Migration Service (DMS). Cette nouveauté permet d’automatiser la conversion du code des bases de données, qui ne pourrait pas être converti avec les technologies de traduction traditionnelles, comme les procédures stockées, des fonctions, des déclencheurs, des packages et du code PL/SQL personnalisé. Dans les mois à venir, vous pourrez utiliser Duet AI dans DMS pour migrer Oracle vers AlloyDB et Oracle vers Cloud SQL-for-PostgreSQL.

Accélérer la prise de décision et la remédiation en matière de sécurité

Duet AI aide les professionnels de la sécurité à prévenir les menaces, à réduire la charge de travail dans les flux de sécurité et à améliorer les compétences en matière de sécurité. Il est maintenant intégré à nos produits de sécurité tels que Chronicle Security Operations, Mandiant Threat Intelligence et Security Command Center. Duet AI est en mesure de rapidement résumer et classer les informations sur les menaces, traduire les recherches en langage naturel en requêtes et suggérer les prochaines étapes pour remédier aux problèmes de sécurité, réduisant ainsi le temps de détection et de réponse et améliorant la productivité des professionnels de la sécurité souvent surchargés de travail. Pour en savoir plus sur la façon dont Duet AI peut soutenir les professionnels de la sécurité, consultez ce blog.

Duet AI vous assiste de manière personnalisée et responsable

Duet AI a été conçu pour fournir des recommandations plus intelligentes et contextuelles. Pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de Google Cloud, nous avons entraîné et affiné les modèles de base de l’IA à l’aide de contenus spécifiques à Google Cloud, tels que la documentation, les exemples de code ainsi que les meilleures pratiques de Google Cloud. Avec Duet AI, nous nous engageons à offrir une nouvelle expérience du cloud, personnalisée et basée sur les objectifs, afin d’aider vos équipes à créer des applications sécurisées, fiables et évolutives, tout en leur fournissant des conseils d’experts.

Lors de la conception de Duet AI, nous nous sommes appuyés sur l’approche globale de Google en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des clients, ainsi que sur nos principes en matière d’IA. Vous avez ainsi la garantie que votre code, vos entrées dans Duet AI et vos recommandations générées par Duet AI ne seront jamais utilisés pour développer un modèle partagé ou concevoir un nouveau produit. Vos données et votre propriété intellectuelle restent les vôtres. En outre, pour vous aider à répondre aux exigences en matière de licence ou à assurer la conformité avec vos propres politiques de licence, Duet AI veille à ce que les citations de source appropriées soient incluses lorsque les suggestions de code proviennent d’une source.