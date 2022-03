ExpressVPN – smartphone et vie privée : gare aux fausses promesses

mars 2022 par Harold Li, Vice-Président d’ExpressVPN

Il y a quelques semaines maintenant, Google présentait son tout nouveau système destiné à remplacer les cookies tiers afin de répondre aux besoins des publicitaires, tout en garantissant la vie privée des utilisateurs. La firme de Mountain View a également annoncé ces derniers jours tout un ensemble de mises à jour pour renforcer la confidentialité des utilisateurs de sa plateforme mobile Android qui équipe à l’heure actuelle plus de 75% des français.

Bien que d’apparence bénéfique, cette soudaine prise de conscience des éditeurs pour la sécurité des utilisateurs pousse à la remise en question : avec de nouvelles technologies très limitatives pour les tiers, Apple et Google tendent à renforcer d’autant plus leur monopole sur leurs activités à tel point que payer des millions d’euros d’amende devient plus rentable que de se conformer aux règles européennes.

Harold Li, Vice-Président d’ExpressVPN, commente :

« Pour une grande partie d’entre nous, nos smartphones détiennent l’essentiel de notre vie numérique. Ces dernières années, les fournisseurs de plateformes mobiles comme Apple et Google ont introduit des politiques plus respectueuses de la vie privée sur leurs plateformes. Cela semble être une bonne chose, non ? Après tout, toute mesure visant à améliorer la confidentialité numérique des utilisateurs est une bonne chose. Mais nous devons nous demander s’il s’agit réellement d’une approche globale de la protection de la vie privée, ou simplement d’une volonté de bloquer les acteurs tiers afin de permettre à ces fournisseurs d’augmenter leurs revenus tout en apaisant les régulateurs. »

Il ajoute : « Tout en saluant les aspects positifs de ces nouveaux changements, chacun doit garder un œil critique sur la manière dont ses données sont utilisées et consultées par les grandes entreprises technologiques sans que le consommateur ait vraiment le choix. Naturellement, beaucoup se tournent encore vers des outils tiers comme les bloqueurs de publicité, gestionnaires de mots de passe ou VPN, pour mieux comprendre comment leurs informations sont accessibles en ligne et pour les aider à gérer leur vie privée numérique. »