ExpressVPN déploie une protection Log4Shell pour ses utilisateurs

décembre 2021 par Marc Jacob

ExpressVPN a identifié et déployé une couche de sécurité contre la vulnérabilité Log4J. Tous les utilisateurs d’ExpressVPN bénéficient désormais de cette protection lorsque le VPN activé.

La vulnérabilité critique de type "zero-day" (CVE-2021-44228) a fait des ravages sur Internet ; un scénario qualifié par Wired d’ “effondrement total de la sécurité". Une démonstration de son exploitation a été réalisée dans Minecraft, et de nombreux services et applications bien connus comme iCloud, Steam, Amazon et Twitter, ont été identifiés comme étant vulnérables.

Cette nouvelle couche de sécurité a été mise en œuvre à 09:30 GMT aujourd’hui, et est disponible sur tous les serveurs ExpressVPN dans le monde. Cela signifie que toute personne utilisant ExpressVPN sur ses appareils ou son routeur bénéficie d’une protection contre la vulnérabilité Log4J. Le déploiement ayant été réalisé du côté des serveurs, aucune action de la part des utilisateurs n’est requise