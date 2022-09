Exploiter toute la valeur ajoutée de Kubernetes pour optimiser sa stratégie de gestion des données

septembre 2022 par Gabriel Ferreira, directeur technique France, Pure Storage

Les données constituent l’une des ressources les plus importantes d’une entreprise. Mais si elles ne sont pas gérées et analysées efficacement, elles perdent rapidement toute leur valeur. À l’heure où les exigences en la matière se multiplient, les clients déploient et administrent des applications modernes sur plusieurs systèmes de clouds et clusters – une architecture disparate, qui complexifie la gestion de ces applications, et bien entendu des données qu’elles contiennent. Chacun s’efforce d’en tirer plus rapidement des informations exploitables pour faire face à la demande toujours croissante de fonctionnalités nouvelles, d’analyses de données plus rapides et de déploiement accéléré des logiciels.

Les entreprises ont tout intérêt à utiliser Kubernetes afin de gérer ces nouvelles charges de travail, tout en exploitant la valeur ajoutée de leurs données. Avec Kubernetes qui orchestre désormais plus des trois quarts des applications conteneurisées selon un rapport de T4.ai, et avec l’accélération rapide du cloud, les organisations ont besoin de comprendre comment les conteneurs et Kubernetes peuvent les aider à faire face et à bénéficier des fonctions d’automatisation et des informations stratégiques nécessaires pour garantir le succès d’une entreprise moderne.

Bénéficier d’informations stratégiques grâce à Kubernetes

Pour exploiter tout le potentiel de ces informations stratégiques, les organisations doivent mettre en place une stratégie qui optimise la gestion, la protection et les services de données. C’est là que la plateforme de gestion des données Kubernetes entre en jeu. Sa mise en œuvre améliore également la collaboration et laisse toute latitude aux équipes DevOps afin qu’elles se concentrent sur l’innovation au lieu de s’occuper des tâches de gestion et de maintenance quotidiennes.

En quoi ce choix est-il pertinent pour les organisations ?

En proposant une plateforme qui permet d’exécuter facilement les applications natives dans le cloud, Kubernetes permet aux acteurs innovantes du numérique de tirer rapidement des informations stratégiques de leurs données. Ils bénéficient ainsi plus vite d’éléments exploitables, accélèrent le développement et la mise en production, et favorisent la créativité et la productivité au sein de leurs services.

Les applications modernes participent à l’évolution de Kubernetes

Chacun d’entre nous s’appuie sur les applications modernes, que cela soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Rien d’étonnant donc à ce que les organisations insistent sur le développement et la mise à disposition de telles applications dans leurs stratégies d’avenir.

Constituées de dizaines, voire de centaines de microservices, les applications modernes sont souvent prises en charge par un ou plusieurs services de données : bases de données, streaming et files d’attente de messages, recherche, pipelines d’IA ou d’apprentissage automatique, et bien plus encore. Gérer autant de types de services de données est difficile, et cette difficulté est accentuée par le nombre d’instances de bases de données à gérer et à adapter à différents environnements. La plateforme unique de gestion des services de données sur Kubernetes participe à simplifier les opérations quotidiennes en automatisant les tâches simples et répétitives. Elle offre ainsi la possibilité d’analyser les données en temps réel et d’agir en conséquence, de conserve ou individuellement.

Les architectures héritées, monolithiques, avec leurs mises à niveau tous les six mois et leurs opérations de déploiement léthargiques, freinent l’obtention de données exploitables. Les services informatiques des entreprises en ont assez de ces lenteurs. Les applications modernes sont donc pour eux une véritable libération.

Éviter la microgestion des microservices

Certaines organisations ont commencé à créer des applications basées sur des microservices, adoptant ainsi une culture DevOps et divisant les équipes nombreuses en groupes plus compacts qui les constituent et exécutent ces applications.

Cela dit, la création et l’exécution de microservices peuvent générer des difficultés au sein des équipes DevOps – par exemple lorsqu’il s’agit de créer un package d’applications afin qu’elles puissent être déployées dans tout environnement, notamment l’ordinateur portable d’un développeur. Le recours à des conteneurs résout ce problème, mais implique de gérer en permanence de nombreux conteneurs. Et c’est là qu’intervient Kubernetes.

Déployer Kubernetes pour favoriser l’innovation

La vitesse, l’évolutivité, l’agilité et la fiabilité sont des critères plus importants que jamais pour la réussite d’une entreprise. En associant des conteneurs standard à Kubernetes, les entreprises peuvent constituer une plateforme de gestion cohérente et simplifiée qui facilite la collaboration entre les équipes de développement et d’exploitation.

Une bonne gestion de données, agile et minutieuse, accélère la prise de décisions ; à l’inverse, une mauvaise gestion peut considérablement ralentir le travail d’une équipe. En introduisant des fonctions d’automatisation en libre-service, simples et efficaces à gérer, les organisations permettent à leurs équipes DevOps de se concentrer sur l’innovation et de répondre aux besoins d’exploitation plutôt que de lutter pour maintenir les systèmes opérationnels. L’avenir de Kubernetes promet un environnement de gestion des données parfaitement fluide, pour plus d’efficacité, d’agilité – et à terme, davantage d’informations stratégiques tirées des données.