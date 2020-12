Expleo et TEHTRIS s’allient pour détecter et mettre fin aux cyberattaques

décembre 2020 par Marc Jacob

Expleo, partenaire technologique des entreprises qui innovent, a annoncé fin novembre son partenariat stratégique avec TEHTRIS, un éditeur majeur de logiciels et de services de cybersécurité. Cette alliance donne naissance à une nouvelle offre qui permettra non seulement aux entreprises de surveiller et détecter rapidement les risques de cyber-attaques mais aussi de contrer rapidement les perturbations et réduire les dommages pouvant en découler.

Dans tous les secteurs, les entreprises sont aujourd’hui confrontées à l’existence de failles de cybersécurité. Ces deux dernières années, les attaques (ciblées et non ciblées) se sont multipliées. Une faille de cybersécurité peut avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation d’une entreprise, sa capacité à opérer, son équilibre financier et parfois même sur le plan légal. Expleo aura accès à la plateforme TEHTRIS XDR, qui s’appuie sur un réseau de capteurs intelligents pour améliorer la protection, la détection et les capacités de réponse d’une entreprise face à une cyberattaque. Ce partenariat ouvre également la porte à une possible coopération avec les services de conseil en sécurité reconnus de TEHTRIS.

Afin de mettre pleinement à profit les opportunités offertes par ce nouveau partenariat, Expleo a implanté un nouveau centre opérationnel de sécurité de pointe à Chennai, en Inde. En exploitant les capacités logicielles avancées de TEHTRIS, ce centre d’excellence est en mesure de garantir des services de détection et de gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an aux clients d’Expleo, grâce à son équipe dédiée d’opérateurs de sécurité hautement qualifiés.