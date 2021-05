Expertise du mercredi 26 mai 2021 Visioconférence - 17 heures 30 à 18 heures 30 "Apports de la loi sécurité globale aux technologies de sûreté"

INTERVENANTS

M. Laurent Rochette

Directeur général

Seine et Yvelines Numérique

Titulaire d’une maitrise de Gestion à l’université Paris-Dauphine en 1988 et d’un diplôme d’ingénieur de Telecom Management à l’IMT en 1989, Laurent Rochette s’est vu confier la direction des systèmes d’information de plusieurs collectivités (Villes de Montbéliard, Nanterre, et Département des Yvelines). Il a occupé la fonction de Directeur du Développement au SIPPEREC, avant d’exercer pendant 15 ans des fonctions commerciales chez des équipementiers télécom -Nortel, Alcatel-Lucent- puis dans une filiale de Vinci. Il est depuis 2014 en charge du numérique au Département des Yvelines et dirige, dorénavant, Seine-et-Yvelines Numérique, le 1er opérateur public interdépartemental à la disposition des collectivités dans le domaine du numérique.

M. Thibault du Manoir de Juaye

Avocat à la Cour de Paris

SELARL du MANOIR de JUAYE

Spécialiste en Intelligence économique et en droit de la sécurité privée (ancien auditeur à l’IHES, Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure en 1997 et à l’IHEDN,Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale Session IE). La SELARL du MANOIR de JUAYE, le cabinet qu’il créé en 1995, intervient régulièrement dans des dossiers ayant une problématique intelligence économique (notamment propriété intellectuelle) ou dans des contentieux avec le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) ou les Commissions interrégionales d’agrément et de contrôle. Il a été amené à travailler sur la légalité des systèmes de video-protection et de surveillance électronique.

