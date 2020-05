Expert sécurité Réseaux

mai 2020 par Elite Cyber Group

La participation aux projets d'audit, intégration, mise en exploitation, migration, formation, rédaction de documents.

La préparation et la participation aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité

Administration des outils autour de la sécurité (antivirus, déploiement de patchs, gestion de logs)

D'élaborer des stratégies de détection des incidents de sécurité (incidents redoutés, scenarios de détection, règles de corrélation, collecte, notification…)

De la mise en place des process liés à la sécurité (gestion des utilisateurs, des droits, détection d'incident, audit)

Du pilotage des plans de rémédiation (analyse d'impact, définition des plans d'action ainsi que leurs applications)

Maitrise des concepts de réseaux IP, VLAN, LAN/WAN, routage, switching, etc..

Expertise sur les technologies de firewalling (Checkpoint et Fortinet), avec idéalement une certification CCSA / CCSE

Expertise sur les technologies de switches (Cisco)

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Forte autonomie, réel esprit d'équipe et d'engagement

La pratique de l'anglais est un prérequis

Depuis sa création, cette société exerce le triple métier de société de conseil, de services numériques et d'éditeur de logiciels. Son ambition est d'accélérer la transformation de la chaîne de valeur, des systèmes d'information et de la supply chain de ses clients. ​​​​​​​Ils utilisent leur triple métier historique pour accompagner les clients dans leurs transformations stratégiques, organisationnelles et technologiques.C'est plus de 1000 collaborateurs passionnés par la transformation digitale que vous rejoindrez.Vous vous occuperez de leur sécurité informatique interne où vous améliorerez et standardiserez leur processus, de ce fait vos missions seront :Profil recherché:

Salaire : 40 -50 K

Date annonce : 07/05/2020

Date de debut : 07/05/2020

