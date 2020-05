Expert SOC / NOC (MSSP) - CLIENT FINAL - CDI - AIX EN PROVENCE - 45K€/60K€

mai 2020 par Elite Cyber Group

EliteCyber recherche pour le compte de l'un de ses clients finaux un(e) Ingénieur(e) Sécurité Réseaux



Client final industriel d'envergure internationale et spécialisé dans la production de composantes électroniques et devices électroniques mobiles (IoT).





Périmètre et contexte :

À la suite d'une réorganisation, vous rejoindrez la toute nouvelle équipe mutualisée SOC & CSIRT localisée à Aix.

Le CSIRT existe depuis 2013 et en préparation de la V2 pour 2021-2025.

La partie SOC est passé live en Juillet 2019 et continue de monter en puissance.



Vous serez directement rattaché(e) au Responsable SOC&CSIRT.



Missions : Support et Expertise auprès du Management du SOC



- Travailler avec le fournisseur sélectionné pour gérer le service SOC, en s'assurant que les processus et les pratiques (telles que la gestion des changements / incidents, les rapports, l'escalade, etc.) sont en place chez le fournisseur, garantissant Indicateurs clés de performance et mesures de sécurité adéquats.

- Apporter une expertise au SOC pour les processus et technologies liés aux solutions de sécurité géré par le SOC.

- Coordonner avec l'équipe d'ingénierie de sécurité pour déployer et exploiter de nouveaux services.

- Définir et exécuter une stratégie de migration pour que les services et appareils fassent partie du contrat.

- Identifier les besoins, les services et les appareils qui peuvent / doivent être transférés en plus vers la "Sécurité" Operations Service ", et assurez-vous que la migration vers le SOC est bien exécutée.

- S'assurer de la bonne configuration du firewall/IPS (Palo Alto) et de leur déploiement sur les projets identifiés



Technologies :

Firewalls and IPS (Palo Alto, Checkpoint, CISCO ASA).

o McAfee Application Control (system configuration sealing).

o CyberArk (privileged access management).

o Zoning solutions in IaaS (such as security group in AWS) and O365 security features.

o Other security solutions such as PGP, NAC or WAF.

Team: Outsourced mutualized SOC L1 (24*7 coverage) & Outsourced mutualized SOC L3 (Firewall and IPS) basés en France, Outsourced SOC L3 basé sur Aix pour le reste du scope



Profil:

3 ans d'expériences minimum dans un environnement SOC/NOC environment

2 ans d'expérience minimum en tant que MSSP ou SOC/NOC Team Leader

Expérience dans la gestion de contrats d'infogérants

Solides connaissances Firewall Palo Alto

Bonnes connaissance du fonctionnement opérationnel d'un SOC

Bonnes connaissances des autres sets technologies SOC

France PACA Provence-alpes-cote-dazur AIX NOC netwotk-operations-center Firewall firewalling SOC Security-operation-centre CSIRT computer-security incident-response-team CERT computer-emergency-response-team CyberSOC Centre-de-cybersecurité Managed-security-services firewall IPS SIEM Incident-response Incident-management data-leak CTI Cyber-threat intelligence forensics Vulnerabilities scans cybersecurity network-security CISSP CISM GIAC-GSE GCIH GCFA MCAFFE PALO-alto checkpoint cisco cisco-asa cyberark IBM-Qradar sandboxing ids/ips thehive SIM vulnerabilities vulnérabilités cyberdefense securité-offensive hacking ethical-hacking Risk-assesment risk-management security-architecture security-developement Incident-management Forensics Investigations Insurance Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy

Salaire : 45k€/60k€

Date annonce : 05/05/2020

Date de debut : 05/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...