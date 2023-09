Expert Line s’associe à Netskope pour lancer sa solution SASE managée

septembre 2023 par Marc Jacob

En tant que cadre pour la convergence des réseaux et de la sécurité, le modèle SASE aide les équipes à protéger les données, à fournir un accès rapide et fiable aux réseaux et aux applications, à obtenir une plus grande efficacité ainsi qu’un ROI plus élevé en relevant les défis liés au réseau et à la sécurité au moyen d’une architecture unifiée. Le SASE comprend le Security Service Edge (SSE) et le Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN).

Partie de la plateforme SASE de Netskope, Netskope Intelligent SSE permet une transformation numérique sécurisée de l’entreprise et une connectivité sécurisée pour le travail depuis n’importe quel endroit, grâce à des capacités intégrées de Cloud Access Security Broker (CASB), une passerelle Web sécurisée de nouvelle génération (SWG) et Zero Trust Network Access (ZTNA), avec l’isolation du navigateur distant (RBI) et le pare-feu Cloud inclus. L’architecture de Netskope est alimentée par le réseau NewEdge, un cloud privé de sécurité conçu dès le départ pour offrir une protection sans compromis sur les performances, pour un accès rapide et sécurisé aux données depuis n’importe quel endroit, aux applications et aux sites Web, quel que soit leur lieu d’hébergement.

L’intégration gérée par Expert Line de la plateforme Netskope avec ses autres technologies partenaires de premier ordre a permis à l’intégrateur de services numériques de concevoir un orchestrateur capable de collecter et d’analyser des données provenant de plusieurs systèmes d’information de l’entreprise, ainsi que d’automatiser la remédiation. La technologie X-SASE d’Expert Line est également agnostique et peut donc s’intégrer à d’autres composants existants dans la pile de sécurité du client.

Expert Line X-SASE est disponible en tant que solution entièrement managée ou co-managée, selon les besoins du client. Axée sur l’investigation, la remédiation, la surveillance, la détection et l’analyse, X-SASE offre aux entreprises de nombreux avantages pour améliorer leur posture en matière de cybersécurité :

● Valider la conformité des accès Web - Surveillance, corrélation et hiérarchisation des alertes à l’aide de l’automatisation et de l’analyse ;

● Maîtriser la migration des données et applications en SaaS - Analyse complète et plan de réponse détaillé, avec actions de réponse à distance via le partage croisé de la télémétrie sur les données et les menaces ;

● Sécuriser les applications et données des datacenters - Découverte de menaces ciblées complexes à l’aide des modèles de détection fournis par les technologies de Threat Intelligence de Netskope.