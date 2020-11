Expert Line renforce son partenariat avec Trend Micro France

novembre 2020 par Marc Jacob

Expert-Line, entreprise de services numériques et intégrateur réseau et sécurité informatique, vient d’obtenir la première certification ‘Platinum’ en France de la part de Trend Micro, entreprise japonaise parmi les leaders mondiaux en matière de cyber-sécurité.

Expert-Line a choisi de former ses équipes commerciales et techniques afin de passer à un niveau supérieur dans le cadre de son partenariat avec Trend Micro. Portant sur l’ensemble des offres Trend Micro (à savoir : Network Defense, Hybrid Cloud Security et User Protection), cette certification vient renforcer l’expertise de l’entreprise sur le portfolio de Trend Micro et lui permet de bénéficier d’un référent technique dédié chez l’éditeur.

Ce positionnement, unique en France pour un intégrateur réseau et sécurité, permet à Expert-Line de renforcer son expertise et de répondre ainsi l’ensemble des besoins de ses clients et prospects via une offre étendue. Grâce à la complémentarité des offres et des choix technologiques de Trend Micro, l’intégrateur couvre en effet l’ensemble des enjeux de transformation numérique auxquels les entreprises font face aujourd’hui. En tant que partenaire ‘Platinum’, Expert-Line pourra également s’appuyer prochainement sur les nouvelles offres Cloud et SOC à venir chez Trend Micro.

La certification ‘Platinum’ de Trend Micro permet à ses partenaires d’attester de leur expertise et de leurs connaissances sur l’ensemble de l’offre. À ce titre, les interlocuteurs formés travaillent en étroite collaboration avec les équipes Trend Micro afin de commercialiser et implémenter les solutions de sécurité au catalogue, tout en délivrant les missions de conseil associées.

Créée en 1986, Expert-Line est une ESN spécialisée dans l’intégration et la sécurisation des systèmes d’information des entreprises. Forte de son expérience et de son expertise technologique pointue en cybersécurité, Expert-Line s’engage auprès de ses clients afin de leur offrir un très haut niveau de prestation pour sécuriser l’ensemble de leur SI de bout en bout. De la définition du besoin à l’intégration de la solution, jusqu’à la formation des équipes client, Expert-Line accompagne aujourd’hui plus de 320 clients dans toutes les étapes de leurs projets, tout en s’adaptant à des spécificités et des exigences de plus en plus fortes.