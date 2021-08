Expert Cyber - Toulouse

août 2021 par Elite Cyber Group

En collaboration étroite avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et la Commission Européenne, notre client définit, maitrise et contrôle la securite via ses activités d'ingénierie de sécurité, d'accréditation et de test.



Notre client assure également la conception et la réalisation de solutions cybersécurité, avec notamment des équipements de haut niveau de sécurité et le centre de supervision de cyber-sécurité.



Pour accompagner son développement, nous recherchons un.e Expert.e Cybersécurité. Le poste est basé à Toulouse, avec des déplacements ponctuels en Europe.



En nous rejoignant, vos principales missions pour le projet seront de :



- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la Politique de Sécurité du projet.



- Contribuer à l'Analyse de Risque au niveau du segment sol: évaluer les risques, les menaces et les conséquences ; étudier les moyens, les dispositifs de maîtrise de risques.



- Conseiller et préconiser : Présenter les risques aux différentes parties prenantes du projet pour obtenir leur approbation, Proposer les évolutions/innovations nécessaires pour garantir la sécurité du segment



- Assurer le suivi des plans d'action pour corriger les vulnérabilités potentielles



- Contribuer au dossier d'accréditation du segment sol



- Maintenir une veille sur la sécurité



- Travailler en équipes multidisciplinaires et s'interfacer avec des coopérants interne ou en hors Groupe.



- Accompagner notre client dans les discussions techniques avec les différentes parties prenantes sur le système.



Interresse? N'hesitez plus envoyez moi votre CV a annabel.e@elitecyber-group.com - 0975128119.



Salaire : 55000

Date annonce : 10/08/2021

Date de debut : 10/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...