Exertis Hammer annonce un accord de distribution avec DDN

juin 2020 par Emmanuelle Lamandé

DDN conçoit, développe, déploie et optimise des systèmes, des logiciels et des solutions de stockage. L’ajout de ces solutions au portefeuille d’Exertis Hammer renforcera la capacité des entreprises à tirer parti de leurs données et à mieux les gérer.

Fondée à l’origine en 1991, Hammer est devenue une filiale d’Exertis en 2016, puis a changé son nom en Exertis Hammer en 2018. Son siège social est situé à Basingstoke, au Royaume-Uni, avec un effectif de 165 personnes, et sa présence en Europe s’étend avec des bureaux en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Suède (qui dessert les pays nordiques), aux Pays-Bas et en Espagne (qui dessert la péninsule ibérique).