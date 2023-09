Executive MSc in Cybersecurity : Accenture devient partenaire du programme

septembre 2023 par Marc Jacob

L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) et Orange ont lancé en novembre 2022 un programme de formation diplômant destiné aux cadres opérationnels de la cybersécurité manageant des équipes et devant acquérir de nouvelles compétences transverses et opérationnelles en matière de sécurité des systèmes d’information.

Accenture : nouveau partenaire sur ce programme de formation d’excellence

Alors que la cybersécurité devient un enjeu stratégique, Accenture s‘associe à cette formation afin d’y apporter sa vision et son expérience internationale, ainsi que son expertise par son panel d’experts.

Partenaire stratégique des entreprises et institutions en France et à l’international, Accenture accompagne ses clients dans leurs transformations, de la stratégie aux opérations.

Un parrain d’exception pour la prochaine rentrée de novembre 2023

Guillaume Poupard, Directeur Général Adjoint de Docaposte et ancien directeur de l’ANSSI sera le parrain de la prochaine promotion de l’Executive MSc in Cybersecurity. Figure emblématique de la cyber-défense française, son action a placé la France au rang de leader mondial en matière de cybersécurité.

« En tant que parrain de cette promotion, je serai ravi de partager mes expériences professionnelles et de dresser un panorama global de la cybersécurité avec les participants de la prochaine promotion de l’Executive MSc in Cybersecurity en abordant les différents aspects techniques, opérationnels, réglementaires et géopolitiques qui ont bouleversé la sécurité numérique ces dernières années ».