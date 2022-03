Exclusive Networks signe un partenariat avec Guardia Cybersecurity School pour le lancement de la première académie en France consacrée à la cybersécurité

mars 2022 par Patrick LEBRETON

xclusive Networks annonce un partenariat de premier plan avec l’école Guardia Cybersecurity School (Quest Education). Avec deux campus basés à Lyon et à Paris, l’école ouvrira ses portes en septembre 2022.

Une école entièrement dédiée à la cybersécurité, dès le bac

Créé en 2018, Quest Education Group fédère des écoles d’enseignement supérieur spécialisées qui forment aux métiers innovants et en tension. Cet acteur connaissant très bien les mécanismes de l’éducation a choisi Exclusive Networks, référent en matière de cybersécurité, pour la préparation de son programme pédagogique. Alors que les sélections sont en cours, 150 étudiants intègreront en septembre 2022 ce nouveau cursus, avec le choix d’une formation en 3 ou 5 ans (bachelor et MSc) :

Deux premières années dédiées aux bases informatiques et cyber (stages à l’appui)

Une troisième année de pré-spécialisation technologique (en alternance)

Deux dernières années de spécialisation métiers (en alternance)

Afin de booster l’implication des étudiants et leur future employabilité, l’ensemble de la pédagogie sera conduit par projets. Adaptés à la réalité du marché, ces projets seront encadrés tout au long du cursus par des professionnels reconnus.

« Ce travail d’éveil et de pédagogie que nous considérons être notre mission - d’intérêt public - et que nous voulons conduire au sein de la première école post bac dédiée à la cybersécurité va nous permettre de soutenir la formation des profils experts de demain, nécessaires pour répondre aux enjeux de la cybersécurité. Notre vision est claire, il est préférable d’anticiper la pénurie des talents en trouvant en amont une solution vertueuse pour enrichir à la source le vivier de profils spécialisés et en déployant des actions adéquates, que de subir ce manque de nouveaux collaborateurs et avoir des postes vacants pendant des mois » déclare Laurence Galland, VP RH corporate chez Exclusive Networks.

Un partenariat win-win : le recrutement des profils tech en question

Pénurie des talents, parité dans la tech, la question des salaires… l’ensemble de ces considérations s’impose au quotidien dans la réflexion conduite chez les leaders du secteur.

Du côté d’Exclusive Networks, c’est tout un travail d’éveil à la cybersécurité qu’il convient d’adopter afin d’accélérer ces recrutements pour les années à venir.

Pour ce faire, l’accord conclu avec Guardia Cybersecurity School s’appuie sur trois fondements :

La co-construction d’un programme pédagogique adapté aux futurs besoins marché

La délivrance de ce programme

Le recrutement d’un pool d’alternants à dimension internationale

Allant au-delà des profils exclusivement tech, ces professionnels de demain seront à la fois formés aux compétences techniques et aux métiers commerciaux.

Les diplômes délivrés par Guardia Cybersecurity School sont reconnus par l’état : titres RNCP (registre national des certifications professionnelles) de niveau 6 (équivalent bac+3) et 7 (équivalent bac +5).