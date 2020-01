Exclusive Networks recrute des experts de l’IT

janvier 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce la nomination de quatre nouveaux Senior Vice-Présidents. Gerard Allison (SVP, EMEA), Brad Gray (SVP, APAC), Scott Lewis (SVP, Amériques) et Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications) rejoignent ainsi l’équipe de direction mondiale existante et apporteront un leadership stratégique sur le terrain. Ils stimuleront la croissance à venir d’Exclusive Networks en s’appuyant sur des technologies de pointe, des services innovants et des business models disruptifs. Ils proposeront ainsi une véritable plus-value aux fournisseurs et partenaires de distribution.

Gerard Allison a, à son actif, plus de 30 ans d’expérience dans la formation d’équipes performantes en région EMEA. Il a travaillé pour des fournisseurs tels que Juniper Networks et, plus récemment, Gigamon. Grâce à son expertise, à sa connaissance des marchés de l’informatique et de la sécurité, à son sens commercial, à sa vision entrepreneuriale et à ses compétences relationnelles, Gérard apportera une contribution précieuse à l’activité en région EMEA.

Brad Gray dispose de plus de 25 ans d’expérience dans la formation d’équipes performantes en région APAC. Il a travaillé pour des fournisseurs tels que Juniper Networks, Polycom et, plus récemment, SAP. Il a résidé durant 20 ans à Singapour et, avant cela, pendant 3 ans en Indonésie. Ses connaissances culturelles, technologiques et commerciales seront un atout précieux pour l’activité APAC d’Exclusive Networks. Cette nomination intervient alors que les anciennes régions Asie et Pacifique d’Exclusive Networks ont été regroupées en une seule région APAC.

Scott Lewis possède plus de 25 ans d’expérience dans la direction des ventes et des opérations régionales en Amérique. Il a œuvré durant près de 20 ans dans le secteur de la cybersécurité, auprès de fournisseurs tels que Blue Coat et IBM. Scott se joint à Exclusive Networks après avoir passé les 7 dernières années chez Fortinet, où il a géré l’organisation des ventes de l’US Enterprise et, plus récemment, les équipes de ventes US West.

Barrie Desmond revient chez Exclusive Networks après un congé sabbatique de 12 mois. Il a passé 7 ans au sein d’Exclusive Networks occupant les postes de Group Marketing Director et, plus récemment, de Chief Operations Officer. Barrie possède plus de 30 ans d’expérience en marketing, communication et développement commercial. Il a, par le passé, occupé des postes de direction chez plusieurs distributeurs et fournisseurs. Il possède une expertise spécifique en technologies et services disruptifs liés à la cybersécurité et au cloud.

Les nouveaux SVP apportent à Exclusive Networks une expertise précieuse et une grande expérience. Ils ont occupé des postes de direction régionale pour des distributeurs et des fournisseurs d’envergure mondiale. Tous sont désormais rattachés à Andy Travers, Vice-président exécutif, ventes et marketing mondial.