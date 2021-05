Exclusive Networks recrute Philippe Bosquier au poste de CIO

mai 2021 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce la nomination de Philippe Bosquier au poste de CIO. Philippe Bosquier jouera un rôle central dans le processus de digitalisation commerciale de l’entreprise. Il pilotera les programmes mondiaux visant à optimiser les process et à renforcer l’infrastructure informatique et les systèmes de support. Avec son aide, Exclusive Networks entend harmoniser, à l’échelle de l’entreprise, les processus et le travail des différentes équipes.

Philippe Bosquier apporte avec lui de vastes compétences et une grande expérience. Il rejoint Exclusive Networks après avoir occupé plusieurs postes de cadre supérieur et de vice-président senior chez DHL, Tech Data, LVMH et, plus récemment, Heppner. Il possède une grande expertise des chaînes logistiques mondiales, non seulement dans la distribution mais aussi dans d’autres secteurs. Il a conduit avec succès de très grands déploiements internationaux ERP, avec une responsabilité budgétaire s’élevant à plusieurs centaines de millions de dollars.