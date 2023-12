Exclusive Networks obtient le label Happy Trainees

décembre 2023 par Marc Jacob

Exclusive Networks obtient le label Happy Trainees lors de sa première participation, une certification qui récompense l’entreprise pour sa qualité de formation et son cadre de travail pour ses stagiaires et alternants.

Créé en 2012, le label Happy Trainees permet aux stagiaires et alternants d’évaluer les entreprises dans lesquelles ils ont effectué leur formation. Les équipes d’Happy Trainees ont diffusé une enquête qui courait de septembre 2022 à août 2023, auprès des sociétés employant des stagiaires et alternants et souhaitant obtenir le label.

Pour décrocher le label Happy Trainees, 3 critères de performance sont nécessaires :

• une moyenne des 18 questions supérieure à 3,82/5 ;

• une moyenne de recommandation supérieure à 75% ;

• et un taux de participation de 50%.

Au sein du Groupe Exclusive Networks, au total, 34 jeunes talents (2 stagiaires et 32 alternants) ont été sollicités pour répondre à l’enquête et 25 d’entre eux y ont répondu. Ainsi, Exclusive Networks a obtenu une moyenne de recommandation de 78,3%.

Ce label illustre l’engagement fort d’Exclusive Networks pour la formation des jeunes talents du secteur de la cybersécurité. Par ailleurs, en octobre 2022, la société avait lancé l’Exclusive Academy, une initiative qui ambitionne de répondre aux besoins du secteur de la cybersécurité et de pallier la pénurie de talents auquel il fait face. Il s’agit d’un programme unique dont l’enjeu est de promouvoir la cybersécurité afin de former, en trois ans, des experts en cybersécurité hautement qualifiés et opérationnels répondant aux besoins du marché du travail.

« Mon expérience chez Exclusive Networks a été très positive ! Un grand merci aux ingénieurs de Exclusive Networks pour leur expertise et leur soutien constant. Alors que je poursuis mon alternance, je reste engagé à approfondir mes connaissances et à affiner mes compétences en cybersécurité avec la même rigueur. » déclare Thomas, étudiant de l’Exclusive Academy

Chez Exclusive Networks, chacun œuvre pour pousser les jeunes générations à se former aux métiers de la cybersécurité et cela passe également par le bien-être des collaborateurs au travail.

« Exclusive Academy, c’est l’occasion de revenir sur de nombreuses notions fondamentales en réseaux et en systèmes, de monter en compétences à travers des solutions de cybersécurité innovantes et concurrentielles sur le marché. Nous aidons des entreprises en répondant à leurs besoins et pouvons ainsi participer à l’effort collectif qui est la sécurisation des systèmes d’informations à haut niveau. » explique Yassine, étudiant de l’Exclusive Academy