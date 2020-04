Exclusive Networks nomme un responsable mondial des Services professionnels et Consulting pour développer son approche « Services First »

avril 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce la nomination de Nigel Gilhespy au poste de Responsable Mondial des Services professionnels et Consulting. Ce recrutement reflète l’engagement d’Exclusive Networks à favoriser la réussite de ses clients et la valeur stratégique de ses partenaires, projets et territoires dans le monde entier. Nigel mettra à profit sa grande expérience en création et gestion de services professionnels à l’international pour créer un pôle de services attractifs, capables de générer croissance et plus-value pour les partenaires.

Nigel Gilhespy possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des réseaux, du cloud et de la cybersécurité, dont près de 20 ans à des postes de direction générale. Il a notamment piloté la création et le développement de services professionnels et de conseil en région EMEA et dans le monde entier. Nigel arrive d’Optiv, où il était responsable des services professionnels, de conseil et de gestion (EMEA) et a précédemmet travaillé également chez Juniper Networks, Palo Alto Networks et Equinix.