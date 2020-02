Exclusive Networks distribue les solutions d’Okta

février 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce l’arrivée de la plateforme Okta Identity Cloud dans son portefeuille de solutions. Grâce à cette nouvelle offre, pensée pour permettre une gestion sécurisée des connexions entre les personnes, les technologies et les devices, Exclusive Networks et Okta ont pour vocation de renforcer la sécurité et l’efficacité des entreprises.