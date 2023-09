Exclusive Networks annonce un partenariat mondial de distribution avec Thales

septembre 2023 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce le renforcement de son partenariat avec Thales. Les deux entreprises ont conclu un nouvel accord mondial de distribution pour les régions EMEA, APAC et l’Amérique du Nord. En s’appuyant sur le partenariat actuel, Exclusive Networks va redoubler d’efforts pour développer les activités de Thales dans les domaines de la sécurité des données et de la gestion des identités et des accès. Pour ce faire, l’entreprise collaborera avec ses partenaires existants et recrutera de nouveaux partenaires issus de différents horizons. Le portefeuille de fournisseurs Exclusive Networks permettra, par ailleurs, de générer des opportunités de vente synergiques.

Thales est un leader mondial de la sécurité des données et de la gestion des identités et des accès. Plus de 30 000 organisations font déjà confiance à Thales pour passer au cloud en toute confiance, respecter les réglementations et générer de la valeur. Les solutions Thales vérifient les identités, sécurisent l’accès aux services numériques et protègent de grands volumes de données sensibles au repos, en mouvement et en utilisation. Avec ses solutions et services utilisés par des millions d’utilisateurs chaque jour, Thales sécurise un monde de plus en plus connecté.

Exclusive Networks et Thales entretiennent depuis longtemps un partenariat prospère, fondé sur des bases communes. Les deux entreprises disposent d’un solide historique de croissance et sont toutes deux basées en France. Elles sont spécialisées dans la cybersécurité, poursuivent des objectifs liés au cloud et partagent une vision commune de la cyberprotection.