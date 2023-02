Exclusive Networks annonce l’arrivée de son nouveau Directeur Commercial et la création du poste de Directeur de la Stratégie et de la Transformation au sein de la France

février 2023 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce les nominations de David Martinelli et de Frédéric Dufour. David Martinelli devient Directeur Commercial chez Exclusive Networks, succédant à Frédéric Dufour qui prend en charge la stratégie et le pilotage de la transformation au sein de la France.

David Martinelli, Directeur Commercial chez Exclusive Networks.

Diplômé de l’Université Paris XIII, David Martinelli rejoint Exclusive Networks avec pour mission le pilotage de la performance et la volonté de faire grandir les équipes.

Avec une solide expérience commerciale et plus de 26 ans passés dans l’écosystème IT, David Martinelli fut Ingénieur d’Affaires – Grands Comptes chez Overlap (2006 à 2011), avant de passer successivement Responsable des Ventes, Directeur Commercial IDF et enfin Directeur des Ventes Grands Comptes (2017) où il eut la charge du partenariat IBM. Il fut ensuite Directeur Commercial pendant 5 ans chez Fujitsu (2017-2023).

Il prend la tête de la Direction Commerciale chez Exclusive Networks à l’heure où l’entreprise arrive à une phase de maturité très importante.

Frédéric Dufour, Stratégie et pilotage de la transformation chez Exclusive Networks.

Diplômé d’une Maîtrise de Sciences de Gestion et d’un DESS de Marketing de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Dufour a une solide expérience professionnelle notamment acquise en tant que Directeur des Ventes de France Télécom Oléane et de Channel Developper puis de Business Manager chez le grossiste Itway.

Il rejoint Exclusive Networks en septembre 2007 (15 ans) pour développer la partie MSSP puis opérateur, avant de prendre la tête de la direction commerciale (depuis 5 ans), où il eut la charge d’accompagner les collaborateurs sur la partie commerciale à travers des best practices.

Il devient Directeur de la Stratégie et de la Transformation chez Exclusive Networks, une création de poste visant à maintenir la dynamique de l’entreprise en tant que plus gros acteur spécialisé cybersécurité en France.