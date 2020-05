Eviter la fraude à la carte bancaire avec la carte anti-piratage NFC/RFID Absolut Secure

mai 2020 par Marc Jacob

À compter du 11 mai prochain, le plafond du paiement sans contact passera de 30€ à 50€. Pourtant, cette façon de régler les achats, sans saisir de code, continue d’inquiéter : plus d’1 Français sur 4 (28%) avoue ressentir un manque de confiance au niveau de la sécurisation des données. Et 74% confient que la sécurité est le premier bénéfice qu’ils attendent d’un moyen de paiement quotidien, loin devant la facilité d’utilisation (14%).

D’où le succès rencontré par Absolut Secure ! La jeune société française, lancée par Maxime Smolinski et Victor Foucré, fait un véritable carton avec sa carte de protection anti NFC/RFID.

Quelques mois à peine après son lancement, elle a déjà dépassé le seuil de 1000 cartes vendues.

Et pour démocratiser l’accès à sa solution anti-piratage de carte bancaire, elle développe désormais son réseau de revendeurs physiques partenaires.