Eviden et Amazon Web Services signent un nouveau partenariat

novembre 2023 par Marc Jacob

Eviden annonce la signature d’un nouvel accord de partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS). S’appuyant sur une collaboration de 12 années, cet accord - engagement conjoint d’Eviden et d’AWS - vise à fournir un programme à multiples facettes de solutions, de conseil et de soutien à l’innovation pour aider les clients à accéder rapidement à une expertise critique pour les projets de transformation du cloud et de l’IA et à augmenter leur temps de retour sur investissement.

Grâce à ce partenariat stratégique, des solutions axées sur les données seront créées pour relever des défis commerciaux spécifiques à des secteurs clés tels que les services financiers, l’industrie automobile et industriel, l’énergie et les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie, ou le secteur public.

En tirant parti de la puissance de la place de marché d’AWS, Eviden développera et hébergera l’intégralité du portefeuille d’accélérateurs et de solutions industrielles sur AWS afin de fournir aux clients un mécanisme simple qui les aide à organiser leurs solutions et leurs services de bout en bout, et à accélérer leur transformation numérique et la création de valeur.

AWS et Eviden permettront à leurs clients de co-créer de nouvelles solutions industrielles sécurisées basées sur l’IA, qui bénéficieront de l’expertise d’Eviden en matière d’IA, de modernisation, de sécurité et de décarbonation. Cet investissement commun inclura la mise en place d’un nouveau centre d’innovation AWS à Pune, en Inde, pour aider les clients à booster leurs capacités d’innovation et de modernisation avec un accès direct aux technologies d’AWS et aux experts d’Eviden. L’un de ces clients est Carrier Global Corporation, fournisseur mondial de solutions durables pour la maison, le bâtiment et la réfrigération.

Cette collaboration s’appuiera sur l’AWS Business Group d’Eviden, qui entretient une solide collaboration avec AWS, a fait preuve d’excellence dans le développement de solutions pour ses clients et travaille avec des entreprises du monde entier telles que OCC (Options Clearing Corporation), Stellantis, RheinEnergie, Safran et Keyloop. Ce partenariat comprendra également des activités de commercialisation conjointes ainsi que la formation des équipes d’Eviden pour obtenir 10 000 certifications AWS supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Eviden, avec Atos, a récemment remporté le titre de « Partenaire GSI de l’année – Amérique du Nord » et figurait parmi les finalistes en lice pour le titre de « Partenaire GSI de l’année – Asie-Pacifique & Japon ». Eviden figurait également parmi les finalistes en lice pour les titres de « Partenaire de sécurité GSI de l’année – Monde ».