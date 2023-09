Eviden, Scality et Atempo s’associent autour d’une solution de sauvegarde de données ultra-sécurisée et 100% française

septembre 2023 par Marc Jacob

Face à la menace grandissante des cyberattaques et plus spécifiquement des ransomwares, trois leaders français de l’industrie du numérique - Eviden, Scality et Atempo – s’associent pour fournir conjointement une solution de sauvegarde modulaire ultra-sécurisée. Associant des briques technologiques conçues et produites en France, cette solution permettra aux organisations et entreprises de bénéficier d’une solution de conservation et de restauration des données extrêmement performante, avec un haut de niveau de sécurité pour limiter les risques cyber liés au stockage des données tout en les mettant à l’abri de l’ingérence d’autorités étrangères (Fisa, Cloud Act ...).