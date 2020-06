Evernex annonce l’acquisition de Technogroup

juin 2020 par Marc Jacob

Dans le cadre de l’opération, le management de Technogroup et son actionnaire Vitruvian Partners, investisseur international de premier plan et spécialisé en capital développement, vont réinvestir significativement dans le nouveau groupe. 3i et le management d’Evernex investiront respectivement 47 M€ et 2 M€ en capital pour financer la transaction.

L’opération est soumise à l’approbation des autorités compétentes.

Basé à Hochheim, près de Francfort en Allemagne, Technogroup a été créé en 1990 et est le leader de la maintenance tierce d’infrastructures informatiques dans la région DACH et en Pologne. La société bénéficie d’une excellente notoriété, grâce à la qualité du service clients et son expertise reconnue dans la maintenance et les services à valeur ajoutée pour les data centers. Technogroup sert plus de 5 200 clients et emploie 290 collaborateurs à travers un réseau de plus de 50 centres de service en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne. La société a quadruplé de taille au cours des dix dernières années grâce à de la croissance organique et des acquisitions.

Avec l’acquisition de Technogroup, Evernex renforce sa présence et son équipe dans la région DACH et en Europe centrale. Le nouveau groupe sera particulièrement bien placé pour offrir à ses clients un unique point de contact afin d’assurer la maintenance de toutes leurs infrastructures critiques et ce dans le monde entier, avec une présence forte en Europe, Amérique latine, au Moyen Orient et Afrique.

3i a investi dans Evernex en octobre 2019. Evernex, dont le siège social est situé à Paris, gère plus de 200 000 systèmes informatiques dans 160 pays et dispose d’un réseau mondial de 34 bureaux. Il est le partenaire de maintenance privilégié pour les groupes internationaux et a développé une offre flexible multicanal et multi-fournisseurs. En mars 2020, Evernex a acquis Storex, un fournisseur sud-africain de services de maintenance des équipements informatiques critiques, renforçant ainsi son leadership en Afrique et au Moyen Orient.