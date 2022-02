Everko devient le partenaire de Versa Networks

février 2022 par Marc Jacob

Everko, opérateur télécoms alternatif s’allie à Versa Networks, en référençant les solutions SASE, Secure SD-WAN et Titan pionnier du marché pour moderniser et renforcer la sécurité des réseaux de ses clients. Everko accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur apportant l’ensemble des technologies et services de télécommunications innovants : Iaas et SaaS, téléphonie unifiée, accès Internet (haut débit cuivre au très haut débit fibre), réseaux unifiés intelligents. En tant que partenariat Versa ACE, Everko va apporter encore plus de souplesse, de visibilité et de protection à l’ensemble des réseaux WAN (connexion sécurisée et bande passante plus élevée) de ses clients.

Everko a lancé en 2020, une étude de marché visant à trouver le meilleur partenaire pour ajouter à son offre une solution de SD-WAN sécurisée. Après 6 mois d’évaluation de plusieurs solutions, la technologie de Versa Networks a finalement été retenue. Reconnue comme leader par Gartner, NSS Labs et Cyber Ratings, cette solution indépendante des différents constructeurs réseaux et sécurités, a su séduire l’équipe d’Everko.

En effet, Versa propose des solutions SD-WAN et SASE complètes, des fonctions de sécurité exhaustives et intégrées, un routage évolutif avancé, un véritable modèle multi-tenant et des outils d’analyse sophistiqués sur-site et dans le Cloud pour répondre aux impératifs WAN Edge des entreprises de toute taille et des prestataires de services. Versa permet une mise en réseau sécurisée, évolutive et fiable dans l’ensemble de l’entreprise.

Optimiser le réseau en continu et en temps-réel

Les solutions Secure SD-WAN, Titan et SASE désormais proposées par Everko, optimisent en temps-réel le réseau de l’entreprise, en acheminant le trafic sur le meilleur lien internet disponible. Elle analyse et comprend l’activité, le métier du client et priorise ses flux. Cette fonctionnalité permet de hiérarchiser les applications critiques et à latence sensible telles que la téléphonie et/ou la vidéo, en fournissant des performances optimales. Elle offre une visibilité complète sur les performances et l’utilisation de la bande passante.

De plus, il est possible de cumuler plusieurs liens WAN et les agréger. Le service de secours 4G/5G d’Everko peut également prendre le relais pour réduire considérablement une quelconque indisponibilité de la fibre ou du cuivre.