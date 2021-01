Everbridge obtient un nouveau brevet d’alerte publique permettant la distribution de contenu en multidiffusion 5G pour sa plateforme d’alerte à la population

janvier 2021 par Marc Jacob

Everbridge, Inc. a reçu un nouveau brevet important lié à son système d’alerte publique (Public Warning), qui couvre déjà l’ensemble des populations de 11 pays en Europe, en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique. Le brevet porte sur une plateforme multimédia qui permet de diffuser à la fois des alertes textuelles traditionnelles en cell broadcast et des contenus multimédias tels que du son, des images et de la vidéo par distribution de contenu multidiffusion.

La technologie de multidiffusion s’appuie sur la 5G, qui est sur le point de devenir la base des réseaux mobiles nouvelle génération. Le brevet a été délivré dans le cadre du projet 5G-Xcast, financé par l’Union européenne (UE), qui vise à intégrer des outils de diffusion et de communication multicast en 5G, conformément aux réglementations locales et aux directives en matière de protection de la vie privée.

En tant que plateforme la plus évolutive du secteur, Everbridge fournit le seul système d’alerte publique combinant le cell broadcast et les technologies multicanaux basées sur l’adresse, le groupe et la localisation. Everbridge Public Warning répond et va au-delà des besoins de tout pays, autorité publique ou région à la recherche d’une solution d’alerte avancée pour protéger ses citoyens et ses visiteurs, une distinction cruciale à la lumière de la directive de l’Union européenne exigeant que les pays membres mettent en place un système d’alerte à l’échelle de la population d’ici juin 2022. Everbridge gère actuellement des systèmes d’alerte à l’échelle de la population en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pérou, à Singapour et en Suède, ainsi que des déploiements dans toutes les provinces du Canada et dans plusieurs États de l’Inde.

Everbridge s’appuie sur sa plateforme CEM pour fournir la solution d’alerte de la population la plus utilisée au monde, touchant plus de 650 millions de personnes dans toutes les régions du globe. La plateforme fournit des capacités de gestion d’événements critiques pour un large éventail de menaces, y compris les catastrophes naturelles, les cyberattaques, le terrorisme et actuellement la pandémie COVID-19.