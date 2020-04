Everbridge lance le logiciel COVID-19 Shield

avril 2020 par Marc Jacob

Everbridge le chef de file mondial en gestion d’événements critiques (CEM), a annoncé aujourd’hui avoir lancé COVID-19 Shield, un nouvel ensemble de solutions de protection contre le coronavirus, conçues pour assurer la sécurité des employés et des clients, poursuivre les opérations commerciales, protéger les chaînes d’approvisionnement et réduire les coûts et les obligations dus à la pandémie mondiale de Covid-19. S’appuyant sur ses 18 années d’expérience en matière de gestion de crise, les formules conçues sur mesure par Everbridge vont réduire l’impact du coronavirus en tirant parti de la plateforme CEM de pointe de la société, utilisée par plus de 5 000 entreprises dans le monde, pour aider les organisations à identifier les risques qu’elles courent, à protéger leur personnel et à gérer les interruptions de leurs activités et de leur chaîne d’approvisionnement. En raison de la propagation rapide de l’épidémie, Everbridge propose une formule à déploiement rapide pour les gouvernements, les entreprises et les organismes de santé pour leur permettre de mettre en place les solutions COVID-19 Shield en moins de 48 heures.

Le logiciel COVID-19 Shield propose trois nouvelles solutions prêtes à l’emploi pour aider les organisations :

Know Your Risks avec des alertes sur le Covid-19 en fonction de la situation géographique des installations d’une organisation. Cette solution propose des rapports sur la situation actuelle due à la pandémie.

Protect Your People permet de gérer les plans d’intervention critiques et d’automatiser les communications avec les personnes touchées, les intervenants, les dirigeants et autres acteurs

Protect Your Operations and Supply Chains vous aide à protéger les opérations et les chaînes d’approvisionnement en corrélant automatiquement les alertes sanitaires à la situation géographique des employés et des biens physiques, y compris les bureaux et des installations, des usines de production, des fournisseurs et des itinéraires empruntés par les chaînes d’approvisionnement.

Au cours des dernières semaines, Everbridge a lancé une série d’actions pour participer à la lutte contre le Covid-19, notamment en fournissant des mises à jour quotidiennes sur sa plateforme de préparation au coronavirus, le Coronavirus Preparedness Hub, en tirant parti de ses précédentes collaborations dans le cadre d’urgences médicales massives pour produire des kits de préparation, en organisant des webinaires avec des experts spécialisés dans la préparation aux pandémies, ainsi qu’en travaillant avec ses clients pour s’assurer que les mesures adéquates sont prêtes à être déployées, au vu de l’activité accrue liée au coronavirus.

Everbridge a mis à profit sa grande expérience mondiale de la gestion des événements critiques pour rassembler les ressources sur le coronavirus. Sa plateforme CEM est au service des principales entreprises du classement Fortune 500 et de multiples villes, États et pays tout entiers, touchant ainsi plus de 550 millions de personnes dans le monde. Everbridge a été choisi par huit pays ainsi que par plusieurs États d’Inde et des États-Unis pour protéger leurs populations.