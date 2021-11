Everbridge choisi pour équiper le système national d’alerte publique en Espagne

novembre 2021 par Marc Jacob

Everbridge, Inc. a été choisi par l’Espagne pour déployer sa technologie d’alerte à la population de nouvelle génération. Cette technologie contribuera à assurer la sécurité et à informer, en cas d’urgence, la population du pays, qui compte plus de 120 millions de résidents et visiteurs. Everbridge a annoncé l’attribution du contrat de manière anonyme dans un communiqué de presse le mois dernier.

Le nouveau système national d’alerte publique espagnol inclura à la fois la couverture par diffusion cellulaire à l’échelle nationale, ainsi que la publication d’alertes via le Web et le téléphone portable, habilitées par Everbridge. Ce système d’alerte de pointe touchera 99% de la population du pays, y compris ses 47 millions de résidents et près de 80 millions de visiteurs annuels, via les opérateurs du réseau de téléphonie mobile Telefónica, Vodafone, Orange et MásMóvil. Il protégera simultanément la confidentialité et la vie privée des abonnés mobiles.

Conformément au mandat de l’UE (Article 110 du Code des Communications électroniques européen), à compter de juin 2022 l’ensemble des pays membres devront disposer d’un système moderne d’alerte publique pour l’intégralité de leur population. Comme indiqué par le cabinet du premier ministre espagnol dans un récent communiqué de presse, "financé par les subventions du Plan de relance européen, ce projet a été lancé grâce à l’accord signé le 8 juillet entre les ministères des Affaires économiques et de la Transformation numérique et le ministère de l’Intérieur". Le déploiement de systèmes d’alerte publique demeure important pour aider à réduire l’impact lié aux conséquences d’évènements climatiques, une question qui sera abordée par Everbridge lors du prochain Sommet mondial sur le climat qui se tiendra à Glasgow le 8 novembre.

"Notre soutien au système d’alerte national en Espagne complète nos efforts de transformation numérique. Nous aidons les organisations espagnoles à sauver des vies, tout en assurant le bon fonctionnement de nos opérations numériques et physiques via une plateforme unifiée, et en cartographiant les informations relatives au risque à l’aide d’outils automatisés de gestion du cycle de vie complet d’une crise ou d’une perturbation", déclare Jose Manuel Villanueva, directeur pour l’Espagne et le Portugal chez Everbridge.

Davantage de gouvernements locaux, étatiques et nationaux du monde entier déploient les solutions d’alerte à la population d’Everbridge, plus que celles de n’importe quel autre fournisseur. Elles offrent la capacité de toucher plus de deux milliards de résidents et de visiteurs dans plus de 200 pays en cas de menaces numériques (rançongiciels, cyberattaques, les perturbations informatiques) ; les menaces d’origine humaine (risques géopolitiques, attaques terroristes et accidents industriels) ; et les catastrophes naturelles (inondations, orages violents, éruptions volcaniques, tremblements de terre et feux de forêt).

"La solution d’alerte publique d’Everbridge permet aux organisations gouvernementales et aux agences de sécurité publique de communiquer immédiatement avec l’ensemble des personnes se trouvant dans une zone touchée lors d’un événement critique, sans considération de leur nationalité, lieu de résidence ou type de dispositif mobile", déclare Vernon Irvin, directeur des recettes chez Everbridge. "Étant donné l’impact sur la sécurité publique et les économies mondiales de la menace de perturbations numériques et physiques y compris les cyber-attaques, les phénomènes météorologiques, ou les conséquences durables de la pandémie, chaque gouvernement peut tirer profit d’une plateforme évolutive moderne permettant d’atteindre l’ensemble de ses citoyens et visiteurs en temps de crise."

L’ajout d’un autre pays majeur de l’UE renforce la position d’Everbridge en tant que chef de file mondial des solutions d’alerte publique destinées à l’ensemble de la population et utilisées par plus de 1 500 municipalités, comtés, villes, états et pays, dans chaque grande région du globe y compris l’Europe, l’Asie, l’Océanie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique. Everbridge habilite de nombreux pays à utiliser son système d’alerte publique, parmi les plus avancés en matière de technologies, y compris l’Estonie, la Suède, la Norvège, l’Islande, la Grèce, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Pérou, et de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique ; des états entiers y compris la Californie, l’État de New York, l’Andhra Pradesh, le Kerala, la Floride, l’Odisha, le Connecticut, le Vermont, le Massachusetts, l’Oregon, l’État de Washington D.C. et les îles Vierges américaines ; certains comtés parmi 49 des 50 états américains et de l’ensemble des provinces canadiennes, un nombre important des grandes métropoles mondiales, et en soutien des tribus et populations indigènes les plus peuplées parmi les Amérindiens et les Premières nations à travers le monde. Everbridge équipe également le front-end d’alerte à la population de la passerelle Integrated Public Alert & Warning System (IPAWS) qui permet au gouvernement fédéral américain de compléter ses canaux de communication pour émettre des alertes d’urgence et présidentielles en direct dans l’ensemble des États-Unis.

Le système d’alerte publique d’Everbridge tire parti de l’infrastructure de télécommunications existante, sans inscription requise, pour atteindre l’ensemble de la population d’une zone géographique donnée afin de réduire le risque de catastrophe, appuyer les communications des premiers intervenants, et analyser l’efficacité de la communication en matière de catastrophes pour les activités d’atténuation ultérieures. La plateforme est entièrement conforme aux réglementations en matière de protection des données, notamment au RGPD. Elle permet en outre aux agences de sécurité publique d’envoyer une alerte vers n’importe quel appareil en l’espace de quelques secondes, sans partage de données personnelles telles les noms ou numéros de téléphone.