Everbridge, Inc. lance Everbridge 360TM

septembre 2023 par Marc Jacob

Everbridge, Inc. annonce le lancement d’Everbridge 360TM à l’occasion de la conférence Global Security eXchange (GSX) organisée à Dallas, au Texas. Everbridge 360 TM, grâce à son tableau de bord exceptionnellement sophistiqué et unifié, permet aux organisations de gérer plus efficacement les évènements critiques, de réduire les délais de communication et d’améliorer la résilience opérationnelle.

Everbridge 360TM regroupe les fonctions de renseignement sur le risque, de communication, de collaboration et de coordination au sein d’une seule plateforme modernisée qui rationalise les opérations et simplifie l’expérience utilisateur. La solution propose la vue unifiée la plus complète du marché, offrant une intelligence exceptionnelle et des capacités innovantes qui permettent de gérer les crises avec fluidité. Grâce à une interface utilisateur optimisée et des flux de travail rationalisés, Everbridge offre de nombreux avantages à ses clients :

Réduction du délai moyen de communication : Everbridge 360 TM accélère les processus de communication critique et de réponse aux incidents opérationnels. Il garantit la transmission en temps réel des informations vitales à leurs destinataires et écourte les temps de réponse en cas de crise.

Prise en main accélérée pour les nouveaux utilisateurs : Les fonctionnalités optimisées et l’interface conviviale d’Everbridge 360 TM accélèrent la prise en main des nouveaux utilisateurs. Les organisations peuvent ainsi exploiter pleinement les fonctionnalités de la plateforme dès le début.

Atténuation des erreurs de communication : Everbridge 360 réduit le risque d’erreurs lors de l’envoi des communications, améliorant ainsi la précision et la fiabilité dans les situations critiques.

« Les organisations recherchent une plateforme complète qui renforce leur capacité à gérer les évènements critiques et à rester résilientes dans ces situations », observe Rain Chiang, analyste chez Verdantix. « Everbridge propose une expérience utilisateur optimisée, sur une plateforme unifiée qui accélère la création des communications, réduit la saisie manuelle et limite les risques d’erreurs, tout en améliorant la rentabilisation. »

Everbridge 360 TM aide les organisations à optimiser leurs réponses et à améliorer leur résilience, en éliminant les délais de navigation et en rationalisant l’activation des messages. Avec Everbridge 360 TM, les utilisateurs peuvent naviguer avec fluidité entre les applications au sein de l’écosystème Everbridge. Ils ont ainsi accès à une expérience cohérente qui garantit des réponses et des communications plus rapides, plus précises et plus fiables.

Everbridge 360 TM - Principales évolutions

Actualisation de l’interface utilisateur : Everbridge 360 TM est doté d’une interface intuitive et conviviale et visuellement attrayante.

Flux de travaux simplifiés : La solution permet des communications rationalisées et des processus simplifiés très performants.

Configuration personnalisable des crises : Les organisations peuvent personnaliser les situations de crise en fonction de leurs besoins spécifiques et utiliser des catégories d’événements prédéfinies pour réagir avec fluidité aux incidents dans n’importe quelle situation.

Amélioration de l’expérience de la plateforme : Si une organisation effectue une transition en toute transparence entre Visual Command Center (VCC) et Everbridge Suite (EB Suite), Everbridge 360 TM leur permet de bénéficier pleinement du potentiel des deux solutions.

Fonctionnalités étendues : Everbridge 360 TM introduit de nouvelles fonctionnalités qui accélèrent la communication et réduisent les erreurs. Grâce à ces fonctionnalités optimisées, la mise en route est un jeu d’enfant et les organisations peuvent être très vite opérationnelles

Everbridge 360TM sera disponible vers la fin du mois.