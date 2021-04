Eurotech forge un partenariat avec GlobalSign pour rehausser le niveau de sécurité de l’IoT

avril 2021 par Marc Jacob

Eurotech, une société qui conçoit, développe et déploie du matériel et des solutions logicielles pour l’informatique E et l’Internet des Objets (IoT), et GlobalSign, une autorité de certification de sécurité et fournisseur de solutions d’identité, annoncent leur partenariat. À travers cette collaboration, les deux sociétés entendent intégrer des identités d’appareil fortes et vérifiables, et une preuve d’intégrité le plus en amont possible de la chaîne d’approvisionnement de l’Internet Industriel des Objets (IIoT).