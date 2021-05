Euclyde Datacenters s’apprête à inaugurer à la rentrée 2021 son nouveau data center en Région Grand Est

mai 2021 par Marc Jacob

Acteur de la colocation en régions en France, Euclyde Data Centers poursuit son développement territorial avec la mise en service de ce nouveau site qui vient s’ajouter à ceux déjà déployés à Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Lyon, Besançon et Paris Ile de France.

Construit sur un terrain de 6 000 m2 situé sur le parc technologique d’Illkirch-Graffenstaden et un budget de l’ordre de 10M€, ce site de niveau Tier III+ et d’une puissance de 1,2 MW aura une capacité́ de 200 baies informatiques et accueillera aussi bien des clients publics que privés.