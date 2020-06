Euclyde Datacenters investit 7 millions d’euros pour construire son septième datacenter régional Français, à Strasbourg

juin 2020 par Marc Jacob

Après Lognes en Île de France, Euclyde Datacenters, développeur et exploitant de Datacenters neutres de haute disponibilité, poursuit son développement en France et présente son nouveau projet de Datacenter qui va profondément faire évoluer l’offre d’hébergement proposée sur la région Grand Est. Déjà présent sur Sophia-Antipolis, Aix, Lyon, Besançon et Paris, Euclyde Datacenters ajoute donc une nouvelle corde à son arc et démontre sa capacité à se développer à l’échelle industrielle afin d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale, leurs projets de PRA et de Cloud Computing.