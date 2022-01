Euclyde Data Centers renforce son implication auprès des Plombiers du Numérique en région AURA

janvier 2022 par Marc Jacob

Dans ce contexte, Euclyde Data Centers partagera toute son expertise avec des jeunes en situation de réinsertion professionnelle sur des sujets relatifs aux infrastructures numériques comme la pose et l’entretien de câbles et d’onduleurs par exemple. Cette participation d’Euclyde Data Centers à cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique RSE de l’entreprise.

Les Plombiers du Numérique est un projet d’insertion professionnelle de jeunes non qualifiés créé par Florian du Boÿs fin 2017 et porté par l’association Impala Avenir Développement. Depuis 2018, 619 jeunes sont passés par ses 18 écoles qui proposent des formations courtes et permettent un accès à l’emploi en trois mois dans des métiers en tension : monteur-raccordeur fibre optique et technicien datacenter. https://lesplombiersdunumerique.org/

Sana Iffach chez Euclyde Data Centers « Nous sommes fiers d’accompagner les Plombiers du Numérique en région AURA pour faciliter la réinsertion de jeunes en recherche professionnelle. Ce projet est une réponse opérationnelle aux attentes des acteurs du numérique, à la recherche de talents formés aux nouvelles technologies. »