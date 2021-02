Euclyde Data Centers joue la carte de l’insertion professionnelle

février 2021 par Marc Jacob

Euclyde Data Centers confirme son positionnement d’entreprise vertueuse et responsable en intégrant l’initiative « des plombiers du numérique » et en participant à l’intégration professionnelle de jeunes en réinsertion.

Les Plombiers du Numérique est un projet d’insertion professionnelle de jeunes non qualifiés créé par Florian du Boÿs fin 2017 et porté par l’association Impala Avenir Développement. Depuis 2018, 619 jeunes sont passés par ses 18 écoles qui proposent des formations courtes et permettent un accès à l’emploi en 3 mois dans des métiers en tension : monteur-raccordeur fibre optique et technicien datacenter.

Sensible à cette cause sociétale, Euclyde Data Centers a décidé de participer à ce programme innovant et riche de sens pour accueillir au sein de ses datacenters de nombreux stagiaires pour leur permettre de mettre en pratique leur enseignement et acquérir une expérience professionnelle valorisante. Cette coopération a également permis à Euclyde Data Centers de recruter l’un d’entre eux qui travaille désormais au sein de son Datacenter DC6 à Lognes en Ile de France.Cette première étape étant couronnée de succès, Euclyde Data Centers prévoit de continuer à supporter à long terme les plombiers du numérique en intégrant prochainement de nouveaux jeunes.