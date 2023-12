Étude et conseils McAfee - Achats de Noël en ligne de dernière minute : des menaces en hausse

décembre 2023 par McAfee

• Dès la deuxième semaine d’octobre, McAfee a protégé les consommateurs contre pas moins de 300 000 menaces liées aux achats en ligne par jour.

• Au cours de la même période, McAfee a détecté environ 80 000 URL malveillantes par jour.

• La veille et le jour de Noël, ainsi que le jour du Nouvel an, les clients rencontrent 30 % de sites malveillants en plus.

• McAfee Labs estime à 10 millions le nombre de destinations (URL et pare-feu), de fichiers et d’applications malveillants supplémentaires rencontrés la semaine de Noël et le jour de l’an.

• Depuis septembre, McAfee a constaté une recrudescence des escroqueries contre les marques de luxe, avec notamment des pics de 600 % par rapport aux niveaux saisonniers normaux. Les fraudeurs incitent les clients à cliquer sur des liens ou à partager des détails de paiement en offrant des réductions alléchantes sur des articles convoités de marques telles que Louis Vuitton, Ray-Ban et Rolex.

Dans l’environnement numérique actuel, où l’intelligence artificielle accroît la rapidité et la sophistication des escroqueries, la connaissance représente la première ligne de défense pour la protection des données. À ce titre, la récente étude de McAfee met en lumière les menaces auxquelles les consommateurs sont confrontés durant la période chargée des achats de Noël, alors que 9 Français sur 10 s’attendent à une recrudescence des arnaques.

• Plus d’un Français sur cinq a été victime d’une arnaque en ligne pendant la période des fêtes de fin d’année et 40 % ont perdu de l’argent en conséquence.

• La grande majorité des Français (86 %) pense que l’IA aura un impact sur les arnaques en ligne pendant les fêtes de fin d’année.

• Plus de la moitié (53 %) pensent que les emails et SMS frauduleux seront plus crédibles que jamais.

• Près d’un quart (23 %) des consommateurs prévoient de faire moins d’achats en ligne par crainte de ces arnaques

Conseils d’expert McAfee pour se prémunir des messages frauduleux

• Réfléchir avant de cliquer. Les cybercriminels utilisent des emails de phishing ou de faux sites pour inciter les gens à cliquer sur des liens qui peuvent mener à des logiciels malveillants. Si vous recevez un courriel vous demandant de cliquer sur un lien, même s’il s’agit d’une offre alléchante ou s’il indique qu’il fournira des informations utiles, il est préférable de ne pas interagir avec le message. Allez toujours directement à la source et interagissez avec des entreprises dignes de confiance.

• Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. De nombreuses arnaques sont efficaces parce que l’escroc crée un faux sentiment d’urgence ou exploite un état émotionnel exacerbé. Faites une pause avant de vous précipiter pour répondre à un message menaçant ou urgent, surtout s’il provient d’un expéditeur inconnu ou improbable.

• S’aider de l’IA pour vaincre l’IA. Qu’il s’agisse de bloquer des liens dangereux apparaissant dans des messages, sur les réseaux sociaux ou sur les navigateurs web, les utilisateurs de toutes les plateformes peuvent tirer parti de McAfee Scam Protection™, la technologie pilotée par l’IA qui permet d’interagir avec les SMS, les emails et naviguer sur le web en toute sérénité et en toute sécurité.