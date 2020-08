Etude de Keysight : les coûts réels causés par les retards dûs à des problèmes de configuration, de maintenance et de formation des équipements de test

août 2020 par Keysight

Keysight Technologies, Inc. publie les résultats d’une étude menée par Dimensional Research, qui montre que presque toutes les entreprises qui conçoivent et développent des produits électroniques connaissent des retards coûteux et évitables liés à des problèmes de mauvaise configuration, de maintenance ou de formation des équipements de test.

L’enquête a révélé que 98 % des ingénieurs de R&D ont signalé des problèmes de flux de travail liés à l’étalonnage, à la configuration, à la mauvaise utilisation des équipements ou à des pannes. Pour 97% d’entre eux, les retards engendrés avaient directement entraîné une perte de revenus pour leur entreprise, 53 % d’entre eux déclarant plus de 100 000 dollars perdus par jour à attendre que ces problèmes de support technique ne soient résolus. Plus de la moitié (59 %) ont connu plus de 6 problèmes nécessitant l’intervention de l’assistance technique chaque mois. Pour réduire ces problèmes, 89 % des ingénieurs en R&D expliquent que leurs équipes de test travaillent plus efficacement s’ils peuvent accéder rapidement aux experts de test et aux ressources de connaissances.

"Les entreprises électroniques sont constamment sous pression pour raccourcir le cycle de développement de nouveaux produits afin d’atteindre les objectifs de délais de commercialisation”, déclare John Page, président de Keysight Global Services. "Ces entreprises ne peuvent plus se permettre d’attendre des jours ou des semaines pour résoudre des problèmes de support technique sur des équipements de test et de mesure ; elles ont besoin de réponses rapides d’experts avec des temps de réponse garantis et fiables".

Voici les principales conclusions de l’étude menée auprès de 305 ingénieurs en R&D dans plusieurs marchés, tels que les secteurs de la technologie et des télécommunications :

• Les problèmes liés aux équipements de test entraînent des retards pour presque toutes les entreprises : 97 % des répondants ont déclaré avoir subi des retards de projet dûs à des problèmes liés aux équipements de test. Les pannes d’équipements nécessitant une réparation sont les plus fréquentes, citées par 63 % des répondants, suivies par les mauvaises configurations des équipements (56 %) et les équipements non calibrés (50 %).

• Les coûts des journées perdues en raison de problèmes d’équipements de test sont élevés : 53 % des répondants ont déclaré que leur entreprise perdait plus de 100 000 dollars par jour lorsque les équipes de R&D ne pouvaient pas progresser en raison de problèmes d’équipements de test et de mesure. Selon 12% des personnes interrogées, leur entreprise perdait plus de 500 000 dollars par jour.

• Les problèmes d’équipements de test et de mesure sont fréquents : au cours d’un mois typique, 95 % des répondants ont déclaré qu’ils devaient contacter au moins une fois l’équipe d’assistance technique de leur fournisseur d’équipements de test. Par ailleurs, 59 % des personnes interrogées ont déclaré avoir rencontré six problèmes d’assistance technique ou plus par mois, et 13 % ont déclaré avoir rencontré plus de 20 problèmes par mois.

• L’impact des problèmes d’équipement sur les entreprises : 53 % des personnes interrogées ont déclaré que la fabrication des produits était affectée par le mauvais fonctionnement des équipements de test. Quarante-sept pour cent ont déclaré qu’un produit avait été rejeté par un acheteur et 45 % ont déclaré avoir connu une augmentation des retours de produits, tandis que 28% ont subi des rappels de produits. Il en résulte une atteinte directe à leur qualité et à leur réputation, dont il n’est pas facile de se remettre.

• La valeur des services d’assistance liés aux tests d’experts : 90 % des répondants déclarent qu’ils apprécieraient d’avoir accès à un support technique externe. Le dépannage est le service le plus souhaité (cité par 54 %), suivi des réponses aux questions techniques et des discussions (53 %), de la compréhension du fonctionnement d’un test ou d’un équipement particulier (49 %) et des services d’étalonnage (46 %).

"Les ingénieurs de test de fabrication et de R&D sont vraiment en première ligne dans cette bataille. Dans le passé, ils avaient le temps de devenir des experts en matière d’équipements de test et de normes", déclare Ted Burns, directeur mondial de KeysightCare chez Keysight. "Cependant, avec la multiplication des matrices de test et l’augmentation considérable des cas d’utilisation, ils n’ont tout simplement pas le temps de faire des recherches sur les fonctionnalités des équipements, sur la manière d’optimiser les configurations de test ou sur la manière de dépanner des tests complexes dans des environnements compliqués. Il en résulte une approche réactive qui entraîne des retards coûteux, des pertes de revenus et des équipes d’ingénieurs qui doivent travailler tard le soir et le week-end pour tenir leur planning". Pour aider les entreprises à relever ces défis, Keysight propose KeysightCare, un modèle complet et évolutif de support pour les tests et mesures. KeysightCare offre aux ingénieurs de conception et de test une assistance proactive et dédiée pour les instruments, les logiciels et les solutions. Il fournit une connexion prioritaire à des experts techniques hautement qualifiés en direct, ainsi qu’un centre de connaissances avec un contenu technique et des exemples de programmation. KeysightCare offre des délais de réponse et d’exécution garantis pour la réparation, l’étalonnage et l’assistance technique, afin d’accélérer l’innovation et la mise sur le marché des produits des clients.