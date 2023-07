Etude de Cisco AppDynamics : l’observabilité des applications est essentielle pour optimiser les performances des applications et accélérer l’innovation

juillet 2023 par Cisco AppDynamics

Intitulée « The Age of Application Observability », cette étude nous apprend que la quasi-totalité des responsables IT (97%) souligne le besoin critique de passer d’une approche traditionnelle du monitoring des applications à des solutions d’observabilité pour mieux gérer leur stack technologique en environnement multi-cloud et hybride. 78% estiment que l’augmentation du volume de données rend la surveillance manuelle impossible.

Face à la complexité croissante des environnements technologiques dû aux technologies cloud natives, aux défis économiques qui ralentissent les efforts de migration vers le cloud ou encore en raison de la prolifération continue des environnements hybrides et on-premises, de plus en plus de responsables IT considèrent l’observabilité des applications sur l’ensemble du stack technologique comme la voie à suivre pour surveiller et optimiser les performances de leurs applications.

Ainsi, plus de la moitié (53%) des entreprises explorent déjà de telles solutions, et 85% déclarent que l’observabilité est désormais une priorité stratégique pour leur entreprise. La combinaison des technologies cloud natives et on-premises entraîne une nécessaire flexibilité.

Cette étude a été réalisée en interrogeant 1140 professionnels de l’informatique dans 13 pays, dont la France.

Voici quelques enseignements majeurs de cette étude :

• 88% des responsables IT affirment que l’observabilité qui intègre le contexte business de l’entreprise constitue une approche plus stratégique et permet de consacrer davantage de temps pour innover.

• Pour 83%, l’adoption des technologies cloud native entraîne une complexité croissante au sein de leur service informatique, les microservices et les conteneurs générant un volume massif de métriques, d’événements, de logs et de traces (MELT).

• 71% indiquent que leurs dirigeants n’ont pas encore pleinement saisi que les applications modernes nécessitent des approches et des outils modernes pour gérer la disponibilité, les performances et la sécurité.

• En moyenne, les responsables IT indiquent que 49% de leurs nouvelles initiatives d’innovation sont réalisées avec des technologies cloud natives, et ils s’attendent à ce que ce chiffre atteigne 58% au cours des cinq prochaines années. Cela signifie que la majorité des nouveaux programmes de transformation numérique seront construits sur des technologies cloud natives d’ici 2028.