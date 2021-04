Etude de Barracuda : le passage au télétravail a intensifié la protection des données

avril 2021 par Barracuda Networks

Barracuda dévoile les principales conclusions d’un rapport intitulé The state of Office 365 backup. Commandée par Barracuda, l’étude* a interrogé des décideurs informatiques dans le monde entier pour connaître leurs opinions et leurs perspectives sur Office 365, la sécurité des données, la sauvegarde et la récupération, les solutions de logiciels en tant que service (SaaS) et divers sujets associés.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent que le passage au télétravail dans le monde entier pendant la pandémie a intensifié les défis relatifs à la protection des données d’Office 365. Les points marquants du rapport sont notamment les suivants :

• La protection des données contre les attaques et les pertes, qu’elles proviennent d’acteurs extérieurs ou de sources internes, est une préoccupation majeure.

o 72 % des personnes interrogées craignent que leurs données d’Office 365 ne soient la cible d’un logiciel de rançon.

o 52 % déclarent que leur entreprise a subi une attaque par logiciel de rançon.

• Les entreprises veulent une restauration granulaire et d’autres fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les capacités natives de Microsoft.

o 77 % des décideurs informatiques reconnaissent que la restauration granulaire qu’offrent Exchange, SharePoint, OneDrive et Teams est importante pour eux.

o 79 % souhaitent pouvoir récupérer des boîtes aux lettres vers un autre emplacement ou un autre utilisateur.

• La protection des données est à la fois une question de sécurité et de réglementation.

o 69 % des personnes interrogées sont préoccupées par la sauvegarde des données en dehors de leur zone géographique (résidence géographique des données).

o Plus de 7 personnes sur 10 se disent inquiètes de la conformité aux impératifs de confidentialité des données.

• Les entreprises préfèrent une solution de SaaS qui est rapide et facile à mettre en œuvre.

o 74 % des décideurs informatiques interrogés affirment que la sauvegarde en mode SaaS pour Office 365 (c’est-à-dire sans matériel ni logiciel à entretenir) est importante pour eux.

o Environ 8 sur 10 souhaitent pouvoir commencer à effectuer leurs premières sauvegardes immédiatement après avoir souscrit à une nouvelle solution de protection des données.

« Le passage rapide au télétravail a considérablement accru la dépendance à SharePoint, OneDrive et Teams au cours de l’année écoulée. En conséquence, la protection des données d’Office 365 est un impératif plus vital que jamais auparavant, et il est aussi plus difficile. C’est pourquoi les entreprises recherchent des solutions de sauvegarde complètes et faciles à utiliser, rapides à mettre en œuvre et offrant des capacités telles que la rétention granulaire qui ne sont pas incluses dans les fonctionnalités natives de Microsoft » déclare Tim Jefferson, Vice-Président de l’ingénierie et de la sécurité des données, des réseaux et des applications de Barracuda.

Faits marquants

• 52 % des décideurs informatiques déclarent que leur entreprise a subi une attaque par ransomware.

• 67 % des entreprises s’en remettent encore uniquement aux capacités intégrées d’Office 365 pour sauvegarder et récupérer les données d’Office 365.

• 81 % des personnes interrogées indiquent que l’utilisation de Teams crée un problème de conservation des données.

*Réalisée par le cabinet d’études de marché indépendant Censuswide, l’étude rassemble les réponses de 1 828 dirigeants, contributeurs individuels et responsables d’équipe ayant la charge de l’infrastructure de cloud computing de leur entreprise. Ils travaillent dans des entreprises comptant 50 employés ou plus aux États-Unis, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et en Asie-Pacifique.