Étude annuelle Surfshark : La France présente la meilleure qualité de vie numérique au monde, avec l’Internet le plus abordable et d’une qualité exceptionnelle

septembre 2023 par Surfshark

Le 5e indice annuel de qualité de vie numérique (QVN) de Surfshark classe la France au 1er rang mondial, une progression de trois places par rapport à l’année dernière. Même si la France figure parmi les 10 premiers pays dans toutes les études de QVN précédentes, c’est la première fois qu’elle est en tête. Sur les 5 piliers, la France a obtenu les meilleurs résultats en matière d’accessibilité d’Internet, se classant au 1er rang, tout en étant confrontée à des défis en matière d’infrastructure électronique, se classant 16e. Le pays se classe au 5e rang pour la qualité d’Internet, au 11e pour l’administration électronique et au 13e pour la sécurité électronique. Dans le classement général, la France est en tête de la Belgique (21e) et de l’Allemagne (4e). Dans l’ensemble, les pays européens sont en tête par rapport au reste du monde en termes de qualité de vie numérique.

« Il est rassurant de voir que la France est si bien classée à l’indice QVN. Dans de nombreux pays, la « qualité de vie numérique » a fusionné avec le concept plus vaste de « qualité de vie » globale. C’est inévitable lorsque tant de nos activités quotidiennes, notamment le travail, l’éducation et les loisirs, se déroulent en ligne. Il est donc essentiel d’identifier les domaines dans lesquels la qualité de vie numérique d’une nation prospère et où une attention particulière est nécessaire, ce qui est précisément l’objectif de l’indice QVN », indique Gabriele Racaityte-Krasauske, porte-parole de Surfshark.

La qualité d’Internet en France est 51 % supérieure à la moyenne mondiale.

L’Internet fixe atteint en moyenne 266 Mbit/s en France. Pour mettre cela en perspective, l’Internet fixe le plus rapide au monde, celui de Singapour, est de 300 Mbit/s. D’autre part, l’Internet fixe le plus lent au monde, celui du Yémen, est de 11 Mbit/s.

L’Internet mobile atteint en moyenne 122 Mbit/s. L’Internet mobile le plus rapide au monde (Émirats arabes unis) est de 310 Mbit/s, tandis que l’Internet mobile le plus lent au monde (Venezuela) est de 10 Mbit/s.

Par rapport à la Belgique, l’Internet mobile français est 26 % plus rapide, tandis que le haut débit fixe est 80 % plus rapide. Depuis l’année dernière, le débit de l’Internet mobile en France s’est amélioré de 34 % et le haut débit fixe a augmenté de 22 %.

Internet est très abordable en France par rapport à d’autres pays.

Les Français doivent travailler 54 minutes par mois pour pouvoir accéder à l’Internet haut débit fixe. Bien que ceci soit inférieur à la moyenne, cela représente 3 fois plus qu’en Roumanie*, qui dispose de l’Internet fixe le plus abordable au monde (les Roumains doivent travailler 18 minutes par mois pour y accéder).

Les Français doivent travailler 16 minutes et 54 secondes par mois pour s’offrir l’Internet mobile. Le Luxembourg dispose d’un Internet fixe à peine plus abordable (les Luxembourgeois doivent travailler 16 minutes par mois pour se le permettre).

*Bien que certains pays disposent d’un Internet fixe ou mobile plus abordable, la France figure en première position, car aucun autre pays ne dispose de tarifs aussi abordables pour les deux types d’Internet.

La France se trouve au 13e rang mondial en matière de sécurité électronique, soit 2 places de moins que l’an dernier.

Le pilier de la sécurité électronique évalue dans quelle mesure un pays est préparé à lutter contre la cybercriminalité, ainsi que le degré d’avancement de ses lois sur la protection des données. Pour ce pilier, la France est en retard sur la Belgique (1re) et l’Allemagne (5e). Cependant, la France est parfaitement préparée à lutter contre la cybercriminalité et, comme elle est membre de l’UE et soumise au RGPD, le pays dispose d’excellentes lois sur la protection des données.

La France est en 16e position pour l’infrastructure électronique et 11e pour l’administration électronique.

L’infrastructure électronique avancée facilite l’utilisation d’Internet pour diverses activités quotidiennes, telles que travailler, étudier, faire des achats, etc. Ce pilier évalue le niveau de pénétration d’Internet dans un pays donné, ainsi que l’état de préparation du réseau (disposition à tirer profit des technologies de l’information et de la communication). La pénétration d’Internet en France est élevée (92 %, soit 31e au monde) et le pays se classe au 16e rang en termes de préparation du réseau.

Le pilier de l’administration électronique évalue le degré d’avancement des services numériques d’un gouvernement et le niveau de préparation à l’intelligence artificielle (IA) dont un pays fait preuve. L’administration électronique française se situe bien au-dessus de la moyenne mondiale.

À l’échelle mondiale, Internet est plus abordable que l’année dernière.

L’Internet fixe est 11 % plus abordable que l’année dernière : en moyenne, les utilisateurs doivent travailler 42 minutes de moins par mois pour se le permettre.

L’Internet mobile est 26 % plus abordable que l’année dernière : les utilisateurs doivent travailler 41 minutes de moins pour se le permettre.

MÉTHODOLOGIE

L’indice de QVN 2023 a examiné 121 pays (92 % de la population mondiale) sur la base de 5 piliers fondamentaux composés de 14 indicateurs. L’étude est basée sur des informations open source de l’ONU, de la Banque mondiale et d’autres sources. L’étude de cette année inclut quatre pays de plus que le QVN 2022, réaffirmant l’engagement de Surfshark en faveur d’une représentation mondiale.