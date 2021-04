Etude VMware-YOUGOV : Utilisation de leurs données personnelles, déploiement de la 5G, adoption de la télémédecine… Les Français affirment leurs souhaits et fixent leurs limites

avril 2021 par VMware-YOUGOV

• 62% des Français placent la sécurité en tête de leurs attentes en matière d’expérience numérique

• 41% des Français se déclarent « paranoïaques » à l’idée que les entreprises aient accès à leur activité sur leurs différents appareils personnels

• 60% d’entre eux sont convaincus que la 5G, contribuera au bien-être de la société

• 34% sont favorables à la poursuite des consultations en ligne dans le cadre de leurs rendez-vous médicaux quotidiens

Les nouveaux usages numériques des Français se multiplient…

Incontestablement, la crise a favorisé le développement de nouveaux usages. Ainsi, 40% des Français déclarent que les circonstances de l’année écoulée les ont poussés à utiliser de nouveaux services en ligne.

Selon les secteurs, ces nouveaux usages sont même amenés à se pérenniser. Dans la banque, 46% des Français envisagent de continuer à privilégier les interactions en ligne avec leur agence, une fois la crise passée. Même son de cloche dans la distribution où, près de la moitié des personnes sondées sont satisfaites de l’expérience numérique proposée par les marques. Enfin, le secteur de la santé n’est pas en reste, avec 34% des Français favorables à la poursuite des consultations en ligne dans le cadre de leurs rendez-vous médicaux quotidiens.

Toutefois, en dépit de la percée du digital dans leur quotidien, les Français restent inquiets et méfiants s’agissant de l’utilisation de leurs données. 62% d’entre eux attendent en priorité, de leur expérience numérique, un haut niveau de sécurité (72% chez les +55 ans). 41% se déclarent « paranoïaques » à l’idée que les entreprises aient accès à leur activité sur leurs différents appareils personnels. Enfin, seuls 10% des Français accepteraient que les banques puissent accéder à toutes les données qui les concernent (dépenses, alimentation, loisirs, déplacements…) pour obtenir de meilleurs conseils.

…Sans pour autant diminuer leur confiance dans le potentiel de la technologie

Si certaines réticences vis-à-vis du numérique restent à lever, les Français placent néanmoins beaucoup d’espoir dans le digital comme vecteur de progrès social.

En effet, 60% d’entre eux sont convaincus que la 5G, contribuera au bien-être de la société, dans le domaine des soins de santé par exemple. De même, 78% d’entre eux se montrent confiants dans le pouvoir des outils technologiques d’améliorer, d’ici dix ans, la qualité de vie des personnes vulnérables. Enfin, plus d’un Français sur deux pense que la technologie peut contribuer au combat pour la réduction des inégalités en favorisant l’inclusion financière.

« Les Français aiment la technologie. L’adoption rapide et massive de nouveaux services tels que la télé médecine l’illustre de façon indiscutable. Ils n’hésitent pas à se projeter et à imaginer un futur dans lequel la technologie sera une force au service du bien… Pour autant ils ne sont pas prêts à donner un blanc-seing aux entreprises et aux acteurs technologiques », explique Eric Marin, directeur technique, VMware France. « Ces derniers doivent leur donner des garanties sur des aspects fondamentaux comme la protection de leurs données personnelles et agir avec responsabilité et transparence tant pour leurs employés et leurs clients que pour les citoyens et la société dans son ensemble ».

*L’étude a été menée en ligne les 23 et 24 novembre 2020 auprès d’un échantillon de 1000 Français représentatif de la population.