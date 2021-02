Etude Trend Micro : 88 % des professionnels de santé ont accéléré leur adoption du Cloud en raison de la pandémie

février 2021 par Trend Micro

Trend Micro Incorporated dévoile ce jour les résultats de son étude ‘Cloud Security Survey’. Menée par Sapio Research auprès de plus de 2 500 RSSI à travers le monde (différents secteurs d’activités au sein de 28 pays), cette dernière se penche sur l’accélération des dépenses liées à la migration vers le Cloud, et plus particulièrement dans le secteur de la santé.