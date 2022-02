Etude Teradata : La majorité des entreprises françaises prennent des mesures pour garantir une bonne gouvernance et gestion des données

février 2022 par Teradata

Dans un contexte où les violations et les fuites de données sont devenues monnaies courantes, la responsabilité des entreprises envers leurs données n’a jamais été aussi essentielle. En conséquence, près de 9 décideurs IT français sur 10 (89%) déclarent que leur entreprise prend les mesures nécessaires en matière de gouvernance et de gestion des données pour éviter les problèmes tels que ceux liés à la confidentialité ou la partialité selon une étude commanditée par Teradata réalisée par le cabinet indépendant Vanson Bourne en août 2021.

Pour une entreprise développant des projets d’IA, disposer de données impartiales est un grand atout pour éviter de concevoir des algorithmes présentant des biais.

Toutefois, la régulation en matière de confidentialité des données évolue constamment à l’instar des nouvelles mesures prises par la Global Privacy Assembly. Il est donc rassurant de constater que 90 % des entreprises françaises indiquent avoir une bonne compréhension de leur responsabilité en matière de données et que 48% des entreprises françaises prévoit d’augmenter leurs investissements en matière de gouvernance des données en 2022.

Pour Christophe Gendre, Territory VP France & Benelux chez Teradata. « Les entreprises disposant d’une stratégie data se doivent de prendre leurs responsabilités et de garantir la partialité et la confidentialité des données. Aujourd’hui encore, il semblerait que des efforts doivent être réalisés, puisque 81% des décideurs interrogés déclarent que leur entreprise devrait continuer à donner la priorité aux initiatives portant sur la gouvernance et la responsabilité des données. Les résultats pour l’entreprise n’en seront que plus probants. »

Méthodologie

En août 2021, Teradata a commandité au cabinet indépendant Vanson Bourne la réalisation d’une étude quantitative auprès de décideurs informatiques et opérationnels aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Chine, à Singapour, au Japon, en Australie et en Inde. Les participants à l’enquête sont des entreprises employant au moins 3 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions de dollars. Il s’agit d’entreprises privées ou publiques, dans les secteurs des services métiers et professionnels, des services financiers, de l’informatique, des nouvelles technologies et des télécommunications, du commerce, de distribution et des transports ; de la fabrication et d’autres secteurs commerciaux. Les entretiens ont été menés en ligne à l’issue d’un rigoureux processus de sélection à plusieurs niveaux de sorte que seuls des participants pertinents soient retenus.