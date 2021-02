Étude Snowflake : 87 % des entreprises considèrent les données comme leur premier atout différenciant

février 2021 par Snowflake

Snowflake présente les résultats d’une étude sur le thème de l’évolution des données dans le cloud. Le rapport souligne les perspectives et les ambitions actuelles des entreprises en matière de données. Il montre entre autres que 87 % des entreprises interrogées estiment que leurs données représentent leur plus important atout différenciant. 84 % des répondants assurent en outre que la Covid-19 a poussé les entreprises à revoir à la hausse l’importance d’avoir des capacités de données renforcées pour être plus réactives.

La transformation numérique, le partage des données, l’IA et le machine learning ressortent de cette étude comme des sujets clés pour maximiser l’exploitation des données dans le cloud.

La transformation numérique, première des priorités : Pour 40 % des répondants à l’étude, la première des priorités en matière de données est de réaliser la transformation numérique de leur entreprise, suivie par l’innovation dans les produits/services, pour 37 % d’entre eux. L’analyse des données vient en troisième position sur la liste des priorités, citée par 34 % des répondants. Le partage des données, élément essentiel et problématique : 50 % des entreprises interrogées assurent aujourd’hui partager fréquemment des données avec des tiers pour améliorer leurs produits et services et 49 % l’ont fait pour améliorer leurs pratiques en matière de relation client. Pour autant, les répondants pointent plusieurs défis à relever, notamment, face au risque de fuite de données confidentielle (42 %), d’usages détournés des données partagées (41 %) et au coût élevé que peut représenter le sourcing et le partage des données (26 %).

L’IA et le machine learning seront largement déployées dans le futur : 83 % des répondants assurent que l’IA et le machine learning seront utilisés de façon routinière dans leurs entreprises d’ici 5 ans. Cette évolution demande toutefois un investissement accru des organisations. La grande majorité des personnes interrogées prévoient donc des augmentations budgétaires au cours des trois prochaines années pour l’analyse des données (85 %), le stockage des données (83 %) et l’achat de données auprès de fournisseurs tiers (72 %).

Des défis déjà connus : Si les réglementations relatives à la protection de la vie privée sont le défi le plus souvent cité (41 %) pour tirer des enseignements des données, les compétences en matière d’analyse restent un obstacle énorme. Un répondant sur trois souligne le manque de données précises et un sur quatre le manque de données propres. Ils manquent également de talent pour analyser les données (22 %), de talent pour renforcer les capacités techniques (21 %) et d’investissement dans des outils pertinents (20 %).

Méthodologie

Le rapport « L’évolution des données dans le cloud : Le pivot de l’avantage concurrentiel » est basé sur une enquête menée par The Economist Intelligence Unit et sponsorisée par Snowflake. Il reflète les opinions de 914 dirigeants de huit secteurs industriels dans 13 pays du monde entier et explore l’état actuel de l’utilisation des données d’entreprise, ainsi que les espoirs des dirigeants pour l’avenir. L’objectif est notamment de mettre en lumière la manière dont les différentes industries adaptent leurs stratégies en matière de données, s’engagent dans l’écosystème des données au sens large et convertissent les informations obtenues en outils de croissance et de performance.