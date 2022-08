Etude SOTI : la transformation digitale du secteur de la santé s’accélère alors que les problèmes de sécurité et d’indisponibilité des appareils subsistent

août 2022 par SOTI Inc.

Des services IoT et de télésanté ont été mis en œuvre depuis le début de la pandémie de COVID-19 (57 %). Il en va de même pour les dispositifs portables (wearables) permettant de surveiller les patients à distance (51 %). 73 % des établissements ont augmenté leurs investissements dans les nouvelles technologies depuis 2020.

Faki Saadi, directeur des ventes France, Belgique et Luxembourg chez SOTI, explique : « Les appareils mobiles et l’IoT ont été utilisés par les établissements de santé pour pivoter lorsque leur modèle ne pouvait plus faire face à la pandémie de COVID-19. Les investissements dans les appareils électroniques de santé, tels que l’IoT et la télésanté, sont désormais primordiaux car ces dispositifs permettent de mieux suivre les patients, de faire gagner du temps aux soignants et de gagner en efficacité tout en maîtrisant le budget ».

Pourtant, si ces investissements permettent d’augmenter la productivité, d’économiser des ressources et d’améliorer la qualité du service, ils sont parfois mis en œuvre de manière désordonnée.

Le défi de la sécurité des données de santé

L’un des risques que pose une digitalisation mal structurée est la sécurité des données. C’est pourquoi 60 % des professionnels de l’informatique s’inquiètent du manque de sécurité des appareils mobiles de leurs organisations, avec un risque de fuite de données, de DDoS ou de logiciel malveillant. Un chiffre inquiétant à l’heure où les établissements n’allouent pas assez de fonds à la protection des données des patients (53 %), ces dernières étant plus que jamais à risque (62 %).

Les principales préoccupations entourant la sécurité des données en France sont liées au vol des dossiers des patients lors d’une cyberattaque (35%), au coût pour l’organisation en cas de vol de données (35%) et à l’impact sur la réputation de l’organisation en cas de fuite de données (33%).

Faki Saadi déclare : « Les données de santé sont particulièrement sensibles, et leur sécurité est un enjeu majeur pour les établissements de santé. Les établissements de santé doivent utiliser des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé, faute de quoi la confiance dans les nouvelles technologies sera érodée. Avec une solution intelligente, les établissements peuvent trouver un équilibre entre l’accès sécurisé aux données, la mobilité et l’efficacité ».

Réduire les temps d’arrêt des appareils

La numérisation et l’élimination des processus manuels et papier obsolètes permettent aux établissements de santé de se concentrer sur les patients et réduisent la charge des tâches administratives qui leur prennent du temps au détriment des patients. Cependant, lorsque les technologies ne sont pas correctement implémentées ou maintenues, les temps d’arrêt coûteux des appareils peuvent entraver la capacité des soignants à fournir des soins essentiels. Les principaux problèmes sont l’inaccessibilité des données des patients depuis une plateforme unique (37 %), les temps d’arrêt récurrents des appareils (37 %) et l’absence de mise à jour des informations (36 %).

M. Saadi conclut : « La numérisation des processus de soins de santé et des services de soins aux patients s’accélère car elle facilite le travail des soignants, améliore la qualité des soins fournis et permet de maîtriser les coûts. Cependant, pour que cette évolution numérique tienne ses promesses, les responsables informatiques ont besoin d’une solution d’intelligence diagnostique capable de leur donner une vue complète des performances des appareils mobiles et de résoudre à distance les problèmes techniques. Cette capacité permet de résoudre les problèmes avant qu’ils ne surviennent, ou une fois qu’ils surviennent, sans avoir à se déplacer pour les réparer ».

Méthodologie de l’étude

1 300 entretiens ont été menés selon une méthodologie en ligne avec des professionnels de l’informatique dans des organisations fournissant des services de santé en contact avec les patients et comptant plus de 50 employés dans huit pays. Tous les participants sont âgés de 18 ans et plus. Le travail sur le terrain s’est déroulé du 7 au 17 juin 2022. Les entretiens ont été répartis sur huit marchés comme suit : France (150 interviews), États-Unis (200 interviews), Canada (150 interviews), Mexique (150 interviews), Royaume-Uni (200 interviews), Allemagne (150 interviews), Suède (150 interviews), et Australie (150 interviews).