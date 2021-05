Etude Qwant - Les Français et la liberté numérique

mai 2021 par Qwant

Ce qu’il en ressort :

Les Français se montrent plutôt méfiants à l’égard d’internet en termes de respect de la vie privée

Seulement une minorité (22%) estime qu’Internet représente une opportunité concernant le respect de la vie privée, tandis qu’ils sont plus nombreux (36%) à penser que cela représente une menace.

Les informations que l’on trouve sur Internet sont jugées complètes pour une majorité de Français (63%).

Enfin, 52% des Français affirment ne pas avoir les moyens de lutter contre « l’enfermement par les algorithmes ».

L’âge et le niveau de diplôme jouent un rôle dans la confiance en internet

Les jeunes sont moins méfiants à l’égard d’Internet : les moins de 35 ans sont plus nombreux à juger Internet comme une opportunité en termes de respect de vie privée (29% contre 22% en moyenne) et moins nombreux à le percevoir comme une menace (29% contre 36%).

Par ailleurs les Français ayant un diplôme supérieur au Bac+2 sont plus nombreux à percevoir Internet comme étant plutôt une menace (39%), à juger les informations qu’on y trouve comme non neutres (59%) et à avoir moins confiance en leurs capacités à lutter contre « l’enfermement des algorithmes » (56%).