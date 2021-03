Étude Oracle/Odoxa – Observatoire de la Tech : le télétravail exacerbe les fractures numériques régionales et socio-professionnelles

mars 2021 par Oracle et Odoxa

Le télétravail n’est certes pas une pratique nouvelle, mais la crise sanitaire a permis d’en montrer toutes les possibilités, mais également les limites. En effet, si le télétravail a été vanté pour permettre à plusieurs millions de salariés de continuer leurs activités, 54% des Français estiment ne pas pouvoir télétravailler, quand seulement 10% jugent qu’ils peuvent le faire à plein temps. C’est en y regardant de plus près que l’on peut mieux saisir cette disparité. La généralisation du télétravail n’a fait que renforcer les inégalités entre les cadres d’un côté, et les salariés, les indépendants et les ouvriers de l’autre, très souvent obligés de se rendre sur leur lieu de travail pour exercer leurs métiers.